banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Memleket Partisi resmen Meclis'te
Memleket Partisi resmen Meclis'te
Cüneyt Özdemir: 'Sedat Peker'den 10 bin dolar alan siyasetçiyi öğrendim'
Cüneyt Özdemir: 'Sedat Peker'den 10 bin dolar alan siyasetçiyi öğrendim'
Futbolda şike kumpası davasında flaş karar!
Futbolda şike kumpası davasında flaş karar!
Elon Musk mağdurları isyanda
Elon Musk mağdurları isyanda

Dışişleri Bakan Çavuşoğlu, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler ​​Hareketi’nin Genel Başkanı Karadayı’yı ağırladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler ??Hareketi’nin Genel Başkanı Mustafa Karadayı’yı misafir etti.

Politika 04.06.2021, 13:08
Dışişleri Bakan Çavuşoğlu, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler ​​Hareketi’nin Genel Başkanı Karadayı’yı ağırladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler ??Hareketi’nin Genel Başkanı Mustafa Karadayı’yı misafir etti.

Bakan Çavuşoğlu, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi’nin Genel Başkanı Karadayı’yı ağırladı. Ziyaretin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Çavuşoğlu, "Dost ve komşu Bulgaristan’ın Hak ve Özgürlükler Hareketi Genel Başkanı Mustafa Karadayı ve beraberindeki heyetle görüştük. Türkiye ve Bulgaristan arasında dostluk köprüsü olan soydaşlarımızın her zaman yanındayız" ifadelerini kullandı.
Yorumlar (0)
19°
parçalı az bulutlu