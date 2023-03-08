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Diplomatik kaynaklar: "(Tahıl koridoru anlaşmasının uzatılması) Bakan Çavuşoğlu Doha’da BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü. Guterres Kiev’i ziyaret edecek."
Diplomatik kaynaklar: "(Tahıl koridoru anlaşmasının uzatılması) Bakan Çavuşoğlu Doha’da BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü. Guterres Kiev’i ziyaret edecek."
Politika 08.03.2023, 16:10
Diplomatik kaynaklar: "(Tahıl koridoru anlaşmasının uzatılması) Bakan Çavuşoğlu Doha’da BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü. Guterres Kiev’i ziyaret edecek."