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Diplomatik kaynaklar: "(Tahıl koridoru anlaşmasının uzatılması) Bakan Çavuşoğlu Doha’da BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü. Guterres Kiev’i ziyaret edecek."

Diplomatik kaynaklar: "(Tahıl koridoru anlaşmasının uzatılması) Bakan Çavuşoğlu Doha’da BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü. Guterres Kiev’i ziyaret edecek."

Politika 08.03.2023, 16:10
Diplomatik kaynaklar: "(Tahıl koridoru anlaşmasının uzatılması) Bakan Çavuşoğlu Doha’da BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü. Guterres Kiev’i ziyaret edecek."

Diplomatik kaynaklar: "(Tahıl koridoru anlaşmasının uzatılması) Bakan Çavuşoğlu Doha’da BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü. Guterres Kiev’i ziyaret edecek."

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