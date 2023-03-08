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Diplomatik kaynaklar: "Rusya’nın karşı karşıya olduğu sorunları G20 marjında görüşülen tüm muhataplara aktardık. Gerekli adımların atılması ve anlaşmanın tekrar uzatılması için yoğun çaba sarf ediyoruz."

Diplomatik kaynaklar: "Rusya’nın karşı karşıya olduğu sorunları G20 marjında görüşülen tüm muhataplara aktardık. Gerekli adımların atılması ve anlaşmanın tekrar uzatılması için yoğun çaba sarf ediyoruz."

Politika 08.03.2023, 16:14
Diplomatik kaynaklar: "Rusya’nın karşı karşıya olduğu sorunları G20 marjında görüşülen tüm muhataplara aktardık. Gerekli adımların atılması ve anlaşmanın tekrar uzatılması için yoğun çaba sarf ediyoruz."

Diplomatik kaynaklar: "Rusya’nın karşı karşıya olduğu sorunları G20 marjında görüşülen tüm muhataplara aktardık. Gerekli adımların atılması ve anlaşmanın tekrar uzatılması için yoğun çaba sarf ediyoruz."

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