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Diplomatik kaynaklar: "Rusya’nın karşı karşıya olduğu sorunları G20 marjında görüşülen tüm muhataplara aktardık. Gerekli adımların atılması ve anlaşmanın tekrar uzatılması için yoğun çaba sarf ediyoruz."
Diplomatik kaynaklar: "Rusya’nın karşı karşıya olduğu sorunları G20 marjında görüşülen tüm muhataplara aktardık. Gerekli adımların atılması ve anlaşmanın tekrar uzatılması için yoğun çaba sarf ediyoruz."
Politika 08.03.2023, 16:14
Diplomatik kaynaklar: "Rusya’nın karşı karşıya olduğu sorunları G20 marjında görüşülen tüm muhataplara aktardık. Gerekli adımların atılması ve anlaşmanın tekrar uzatılması için yoğun çaba sarf ediyoruz."