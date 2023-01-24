Son Dakika
Diplomatik kaynaklar, Ankara’nın talebi üzerine Finlandiya ve İsveç arasındaki üçlü mekanizmanın Şubat ayı toplantısının ertelendiğini açıkladı.
Destici: "İsveç polisinin aldığı güvenlik önlemlerinin bu alçak eylemi yapan haysiyetsizi korumak için olduğunu gördük”
Diplomatik kaynaklar, Ankara’nın talebi üzerine Finlandiya ve İsveç arasındaki üçlü mekanizmanın Şubat ayı toplantısının ertelendiğini açıkladı.
Diplomatik kaynaklar, Ankara’nın talebi üzerine Finlandiya ve İsveç arasındaki üçlü mekanizmanın Şubat ayı toplantısının ertelendiğini açıkladı.
Politika 24.01.2023, 18:20
Diplomatik kaynaklar, Ankara’nın talebi üzerine Finlandiya ve İsveç arasındaki üçlü mekanizmanın Şubat ayı toplantısının ertelendiğini açıkladı.