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Diplomatik kaynaklar, Ankara’nın talebi üzerine Finlandiya ve İsveç arasındaki üçlü mekanizmanın Şubat ayı toplantısının ertelendiğini açıkladı.

Diplomatik kaynaklar, Ankara’nın talebi üzerine Finlandiya ve İsveç arasındaki üçlü mekanizmanın Şubat ayı toplantısının ertelendiğini açıkladı.

Politika 24.01.2023, 18:20
Diplomatik kaynaklar, Ankara’nın talebi üzerine Finlandiya ve İsveç arasındaki üçlü mekanizmanın Şubat ayı toplantısının ertelendiğini açıkladı.

Diplomatik kaynaklar, Ankara’nın talebi üzerine Finlandiya ve İsveç arasındaki üçlü mekanizmanın Şubat ayı toplantısının ertelendiğini açıkladı.

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