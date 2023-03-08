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Diplomatik kaynaklar: "ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley’in Suriye ziyareti sonrası ABD Büyükelçisi davet edildi, gereken uyarılar, mesajlar verildi."

Diplomatik kaynaklar: "ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley’in Suriye ziyareti sonrası ABD Büyükelçisi davet edildi, gereken uyarılar, mesajlar verildi."

Politika 08.03.2023, 16:14
Diplomatik kaynaklar: "ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley’in Suriye ziyareti sonrası ABD Büyükelçisi davet edildi, gereken uyarılar, mesajlar verildi."

Diplomatik kaynaklar: "ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley’in Suriye ziyareti sonrası ABD Büyükelçisi davet edildi, gereken uyarılar, mesajlar verildi."

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