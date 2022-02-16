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Dilekçe ve İnsan Hakları İnceleme Karma Komisyonu KDK’nın raporunu görüşmek üzere toplandı

Kamu Denetçiliği Kurumu Başdenetçisi Şeref Malkoç, “Kamu Denetçiliği Kurumu’na başvurularda çözümde ortalama süre 57 gündür. Dostane çözümlerde bu süre 47 gündür” dedi.

Politika 16.02.2022, 17:09
Dilekçe ve İnsan Hakları İnceleme Karma Komisyonu KDK’nın raporunu görüşmek üzere toplandı

Kamu Denetçiliği Kurumu Başdenetçisi Şeref Malkoç, “Kamu Denetçiliği Kurumu’na başvurularda çözümde ortalama süre 57 gündür. Dostane çözümlerde bu süre 47 gündür” dedi.

Kamu Denetçiliği Kurumu Başdenetçisi Malkoç, TBMM Dilekçe-İnsan Hakları İnceleme Karma Komisyonu’na bilgi verdi. Kamu Denetçiliği Kurumu’nun 9 yıldır faaliyet gösterdiğini söyleyen Malkoç, halktan idareye ilişkin şikayetleri aldıklarını ve halkı dinlediklerini ifade etti. Malkoç, “2021 yılında 18 bin 843 başvuru aldık, 19 bin 740 karar verdik. 19 bin 740 kararın bin 604’ü tavsiye, 3 bin 160 dostane çözüm kararı. Ayrıca telefon, mail ve diğer yollarla kuruma müracaat eden, ilişki kuran 125 bin 28 insanımıza yol gösterdik, yardımcı olduk, hukuki açıdan destek verdik. Kamu Denetçiliği Kurumu’na başvurularda çözümde ortalama süre 57 gündür. Dostane çözümlerde bu süre 47 gündür. Kamu Denetçiliği Kurumu uygulamalarıyla bunu ortaya koymaktadır. Herhangi bir şekil şartına bağlı olmaksızın başvuruları kolay almaktadır” dedi.

Kamu Denetçiliği Kurumu’nun kararlarının kamu aleyhine olmadığını bakanlara, bakan yardımcılarına ziyaretlerinde anlattıklarını ifade eden Malkoç, “İdarede zihniyet, anlayış dönüşümünde katkı sunmaya çalışıyoruz. Merkezde yaptığımız bu çalışmaların yanı sıra 81 ile giderek valiler, belediye başkanları, rektörlerle, illerdeki diğer üst düzey yöneticilerle görüşüyoruz. Hukukun üstünlüğünü, hakkaniyete uygun işlem yapmalarını, iyi yönetim ve kurallara uymanın ne kadar faydalı olduğunu onlara hatırlatıyoruz. Kararlarımıza uyma oranı yüzde 80’e yaklaştı. Avrupa’da yüz yıllık ombudsmanlık geleneğinde kararlara uyma oranı yüzde 80 civarındadır. Uymayanları çağırdığınız gibi, uyanlara da ödül verildi. Bunun da çok olumlu etkisi oldu” ifadelerini kullandı.

Dilekçe ve İnsan Hakları İnceleme Karma Komisyonu Başkanı Mihrimah Belma Satır, Kamu Denetçiliği Kurumu’na 20 bin 968 olan başvuru sayısının 2020 yılında 90 bin 209’a yükseldiğini belirtti. Satır, “2020 yılında yapılan yaklaşık 70 bin Covid-19 pandemi destek kredisi konusundaki taleplerin Kamu Denetçiliği girişimleriyle çözümlenmesi üzerine başvuru sayısı 2021 yılında 18 bin 843 olarak gerçekleşmiştir. Yaklaşık 9 yıllık süreçte yapılan toplam başvuru sayısının 189 bin 587 olduğu göz önünde bulundurulduğunda, 2021 yılındaki başvurularla birlikte başvuru sayısında önemli oranlara ulaşıldığını görüyoruz. 2021 yılında bin 604 adet tavsiye yönünde karar verilmiştir” şeklinde onuştu.

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