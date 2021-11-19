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Dijital platform kullanıcılarının sayısı 3 yılda yüzde 24,4’e yükseldi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, “2018 yılında dijital platform kullananların oranı yüzde 5,7 iken, son tespitlere göre bu oranın yüzde 24,4’e yükseldiği görülmüştür. Başka bir deyişle dijital yayın platformları kullananların oranı 2 sene içinde 4 kattan fazla artış göstermiştir. Araştırmaya göre dijital yayınların yüzde 70,9 oranıyla en fazla cep telefonundan takip edildiği belirlenmiştir” dedi.

Politika 19.11.2021, 15:34
Dijital platform kullanıcılarının sayısı 3 yılda yüzde 24,4’e yükseldi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, “2018 yılında dijital platform kullananların oranı yüzde 5,7 iken, son tespitlere göre bu oranın yüzde 24,4’e yükseldiği görülmüştür. Başka bir deyişle dijital yayın platformları kullananların oranı 2 sene içinde 4 kattan fazla artış göstermiştir. Araştırmaya göre dijital yayınların yüzde 70,9 oranıyla en fazla cep telefonundan takip edildiği belirlenmiştir” dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 2022 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2020 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmeleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile bağlı kuruluşların bütçeleri ile devam ediyor. Komisyon toplantısına katılan RTÜK Başkanı Şahin, demokrasilerin vazgeçilmezi olan görsel ve işitsel medyanın yazılı basınla birlikte ‘4. kuvvet’ olma vasfını güçlü bir şekilde muhafaza ettiğine işaret ederek, “Teknolojik gelişmelerle yayıncılık alanı çok geniş kabiliyetlere erişmiş, ulaşılması her zamankinden çok daha kolay hale gelmiştir. Yepyeni akıllı medya araçlarıyla etkileşimli bir niteliğe ulaşan yayınlar, kitlelere hiç olmadığı kadar çabuk tesir etmekte, bu durum da düzenleyici otoriteleri bambaşka bir çalışma alanına sürüklemektedir. Radyo ve Televizyon Üst Kurulumuz dünyadaki yeni gelişmeleri yakından takip ederek bünyesine kattığı genç ve dinamik uzman kadrolarıyla radyo ve televizyon alanını etkin olarak düzenlemekte ve denetlemektedir. İnternet üzerinden isteğe bağlı yayıncılık alanının Üst Kurulumuz kapsamına alınmasıyla birlikte artan ivme, başarılı lisanslama çalışmalarını doğurmuş, kayıt dışı olan bu alan sisteme hızlıca dahil edilmiştir” ifadelerini kullandı.

Vatandaşların Alo 178 ve 444 1 178 RTÜK İletişim Merkezi, resmi web sitesi, e-Devlet, RTÜK mobil uygulaması ve CİMER aracılığı ile şikayetlerini ilettiklerini kaydeden Şahin, “1 Ocak-31 Ekim 2021 tarihleri arasında Üst Kurula toplam 36 bin 420 adet vatandaş bildirimi gelmiştir. Bildirimde bulunanların yüzde 65,8’i erkeklerden, yüzde 34,1’i kadınlardan oluşmaktadır. En fazla bildirime konu olan program türü ‘dizi filmler’ (yüzde 31,1) olmuştur. Bunu sırasıyla yüzde 16,7 oranıyla ‘reality şovlar’ ve yüzde 7,3 oranıyla ‘yorum programları’ takip etmektedir. Üst Kurulumuz 2021 yılında iki farklı kamuoyu araştırması planlamıştır. Dijital Yayın Platformları Kullanım Alışkanlıkları Araştırması’nı yıl içinde tamamlayan Üst Kurulumuz, Z Kuşağında Medya Kullanımı ve Dijital Okuryazarlık Araştırması çalışmalarını ise hızla sürdürmektedir. İlk araştırmamızın sonuçlarına göre 2018 yılında dijital platform kullananların oranı yüzde 5,7 iken, son tespitlere göre bu oranın yüzde 24,4’e yükseldiği görülmüştür. Başka bir deyişle dijital yayın platformları kullananların oranı 2 sene içinde 4 kattan fazla artış göstermiştir. Araştırmaya göre dijital yayınların yüzde 70,9 oranıyla en fazla cep telefonundan takip edildiği belirlenmiştir” bilgilerini verdi.

Şahin, Kurulun bütçe rakamlarını ise şöyle paylaştı:

“Personel giderleri 138 milyon 476 bin TL, SGK devlet pirimi giderleri 16 milyon 372 bin TL, mal ve hizmet alım giderleri 60 milyon 529 bin TL, cari transferler 24 milyon 454 TL, sermaye giderleri 31 milyon 950 bin TL toplam 271 milyon 781 bin TL. Şartname, basılı evrak, form satış gelirleri 300 bin TL, lisans gelirleri 21 milyon 540 bin TL, frekans yıllık kullanım ücreti 68 milyon 254 bin TL, yayın iletim yetkilendirme ücreti 15 milyon TL, hazine yardımı 63 milyon TL, faiz gelirleri 10 bin TL, ticari iletişim gelirleri 88 milyon 154 bin TL, zamanında ödenmeyen ücret 4 milyon TL, diğer çeşitli gelirler 11 milyon 523 bin TL, toplam 271 milyon 781 bin TL."

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