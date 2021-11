Devlet korumasındaki bin 50 genç kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirildi

Devlet korumasından yararlanan bin 50 gencin kamu kurum ve kuruluşlarına ataması yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, devlet korumasından yararlanan çocukların koğuş tipi kuruluşlar yerine ev tipi kuruluşlarda kaldığını belirterek, “34 bin 560 gencimizi kamuya yerleştirmiş durumdayız” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında düzenlenen törenle devlet korumasından yararlanan bin 50 genç daha kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirildi. Törende konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, gençlerin geleceğe güvenle bakmasının her zaman öncelikli hedefleri arasında yer aldığını belirterek, “Unutmayın ki her biriniz fert olarak önemli ve kıymetlisiniz. Bizler de bütün değerlerini ‘insanı yaşatma’ anlayışıyla yoğurmuş bir geleneğin temsilcileri olarak bu kıymetin farkındayız. Bu yolda toplumun her kesimini, her bir vatandaşımızı onurlu bir şekilde yaşatmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bunun en yakın tanıkları sizlersiniz. Geleceğimizi emanet ettiğimiz gençlerin kendileriyle ilgili kurdukları hayallerin güzel bir parçası olmaya gayret ediyoruz” diye konuştu.

“Çocuklarımızın bakımını ve korunmasını koğuş tipi kuruluşlar yerine ev tipi kuruluşlarda gerçekleştiriyoruz”

Aile kavramına önem verdiklerini ve öncelikli hedefin çocukların sağlıklı ve huzurlu bireyler olmalarını sağlamak olduğunu belirten Yanık, “2002’den bugüne kadar aileyi merkeze alarak yürüttüğümüz hizmetlerimizden yararlanan çocuk oranı yüzde 39’dan yüzde 91’e çıktı. Şartların uygun olduğu durumlarda çocuklarımızı aileleri yanında destekliyor, aile bütünlüğünün yaşatılabildiği her durumda bunun sağlanmasına önem veriyoruz. Yine çocuk hizmetlerinde sizlerin de çok iyi bildiği gibi koruma ve bakım altındaki çocuklarımız için devrim niteliğinde düzenlemeler yaptık. Artık çocuklarımızın bakımını ve korunmasını koğuş tipi kuruluşlar yerine ev tipi kuruluşlarda gerçekleştiriyoruz. Böylece devlet korumasından yararlanan her çocuğumuzun daha huzurlu ve güvenli ortamlarda yetişmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Yeri geldiğinde apartmanda komşularıyla, yeri geldiğinde mahallede arkadaşlarıyla bir araya gelebildiği, bir arada bulunabildikleri bir modelin toplumla uyum noktasında çocuklarımızı güçlendirdiğini biliyoruz. Yapılan araştırmalar ve ortaya çıkan değerlendirmeler, bizlerin çocuk hizmetleri anlayışımızdaki köklü değişiklik ile uygulamaya başladığımız sistemin doğruluğunu bilimsel olarak bir kez daha ortaya koyuyor” değerlendirmesinde bulundu.

“2021 yılında 18 çocuğumuz LGS’de yüzde 15’lik dilime girdi”

Devlet korumasında bulunan çocukların fiziki, ruhsal ve eğitsel açıdan var olan risk faktörlerine karşı önleyici tedbirler aldıklarını ve çocukların eğitim süreçlerine özel önem verdiklerini dile getiren Yanık, “Çocuklarımızın sokakta, okulda ve yayın mecralarında karşı karşıya kaldıkları riskleri ekiplerimizle izliyor, denetimler yapıyoruz. Örneğin çocuklarımızın basılı eserlerdeki muzır içeriklere maruz kalmamaları için Bakanlığımız bünyesinde kurulan Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulumuzu daha da etkinleştirdik. Elbette iletişim imkânlarının iyice kontrol edilemez hale geldiği çağımızda önemli olan çocuklarımızın kendi kontrollerini güçlendirmeleri, özsaygıyı ve ahlaki benliği geliştirmektir. Bunun için çocuklarımızın eğitimlerine ayrı bir önem veriyoruz. Yine bu yıl korumamız altındaki çocuklarımızdan 241’i bir yükseköğretim programına yerleşme başarısı gösterdi” ifadelerini kullandı.

“34 bin 560 gencimizi kamuya yerleştirmiş durumdayız”

AK Parti hükümeti ile kamu kurum ve kuruluşlarında yapılan atamaların hızlandığına dikkat çeken Bakan Yanık, 1988’den bu yana yerleştirilen sayının 55 bin 862 olduğunu söyleyerek şunları kaydetti:

“2003’ten 2021 yılına kadar toplam 34 bin 560 gencimizi kamuya yerleştirmiş durumdayız. Bizim dönemimizde bu konuya ne kadar özel önem verdiğimiz de ortaya çıkıyor. Bugünkü atama törenimizle devlet korumasından yararlanmış bin 50 gencimizin daha yerleştirmesini yapacağız. Diğer taraftan gençlerimizin özel sektörde istihdamı için de teşvikler yapıyor, 2018’den itibaren başlattığımız bir uygulamayla SGK primlerinin tamamını işe giriş tarihinden itibaren 5 yıl süreyle devlet olarak biz karşılıyoruz.”

“Devletimiz bizi mağdur etmedi”

Atama törenine 5 buçuk aylık kızı ile gelen Hülya Bulut, “Dışişleri Bakanlığına yapıldı atamam. Çok şükür oldu, mutluyuz. Kızımı da getirdim şans getirdi bana. Devletimiz bizi mağdur etmedi” dedi.

Devlet kurumlarında büyüyerek mühendis olan ve TEDAŞ’a atanan Ayşenur Oruççu, “Mühendis olarak benim en büyük hayalim işimi yapabilmekti. Şimdi bunu icra edeceğimi düşünüyorum. O nedende heyecanlıyım ve mutluyum. Böyle bir imkanın olması benim ve benim gibi olan arkadaşlar için çok büyük bir şans. Kıymetini bileceğimizi düşünüyorum. Hayallerimize giderken emin adımlarla ilerlememiz için büyük bir imkan bu. İnanıyorum ki gelecekte çok daha güzel işlerin içerisinde bizleri göreceksiniz” ifadelerini kullandı.

“İçinde bulunduğum projelerde en büyük destekçim Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız oldu”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının her zaman yanlarında olduğunu söyleyen Oruççu, “Üniversite öğrenimim devam ederken içinde bulunduğum projelerde en büyük destekçim Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız oldu. TEKNOFEST 2021 İnsansız Su Altı kategorisinde yarışmaya katıldım. Yarışmaya benim katıldığımı öğrenince bana yine en büyük desteği bakanlığımız verdi. Eğitim hayatım boyunca beni hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. O yüzden de bakanlığımıza ne kadar teşekkür etsem azdır” dedi.

Atama töreni aile fotoğrafının ardından son buldu.