Devlet Bahçeli'den Anayasa açıklaması!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Bahçeli’nin konuşmasından satır başları:

* Mazisi neredeyse 145 yılı bulan anayasa tartışmaları toplum ve devlet hayatımıza ambargo koymuştur. Devlet ile millet arasındaki karşılıklı sorumlulukları esas alan anayasalar değiştirilemez metinler değildir.

* Gerektiğinde şartlar el verdiğinde, zamanın ruhuyla, milli ve manevi emanetlerin ufkuyla, müsemma bir anayasanın yazılması kaçınılmaz bir görevdir.

* Neticede bir toplum sözleşmesi olan Anayasa’nın aynı şekilde milli hedefleri muhtevasında barındırması, tarihin ve toplumun gerisine düşmeden geleceğin koordinatlarını çizerek devlet millet uyumunu kökleştirmesi yegane önceliktir.

* Yeni anayasa yapmak demek milletin ihtiyaçlarını idrak etmek demektir. Muhtemel hangi öneri üzerinde konuşursak konuşulalım ilke ve felsefenin anayasanın birinci maddesinde kesin bir dille temellenmesidir.

* Millet nam ve hesabına hazırlanacak her anayasa teklifinin Türkiye’nin ruh kökünden doğması asıl olmalıdır. Her partinin yeni anayasa konusunda destekleyici tavrı görülmektedir. En azından herkes yeni bir anayasadan bahsetmektedir.

“MHP ÖN ŞARTSIZ HAZIRDIR”

* Görüşmek, konuşmak için müsait bir zeminin varlığına işarettir. Sıra nasıl bir anayasa yazılsın sorusuna geldiğinde ne yazık ki potansiyel anlaşmazlıklar, kutuplaşmalar kuvveden fiile geçmektedir.

* Ön yargıların giyotinine, mayınlı alanlara ülkemizi teslim etmek vatan ve millet sevgisiyle bağdaşmayacaktır. Sıkılı yumruklarla, ideolojik taassuplarla anayasa yapmak ne tarihte ne bugün mümkün olmuştur.

Bu devlet bizimdir, bu millet biziz. Cumhuriyet cumhurun aziz mükâfatıdır. Daha iyiyi bulmak, daha güzele ulaşmak ütopya olarak görülmemelidir. Bu tarihi göreve MHP ön şartsız hazırdır.

“BUNDAN KAÇIŞ YOK”

* Artık uzlaşmak ve yeni bir anayasa hazırlamak milli bir vecibedir. Cumhuriyetimizin 100’üncü yıl dönümünü yeni bir Anayasayla taçlandırmak, milli mücadele kahramanlarına, cumhuriyetin kurucu değerlerine, milletimizin bizatihi egemenlik haklarıyla Türk tarihinin şerefli analarına, ümmetin ve gelecek nesilleri düşünen sorumluluk bilincinin gereğidir. Bundan kaçış bize göre yoktur.

* 18 Mart 2021 tarihinde gerçekleşen 13. Olağan Büyük Kurultayımızda milletimle paylaştığım 5 stratejik hedeften birisi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne, daha yerinde bir ifadeyle Türk Tipi Başkanlık Modeline sahip çıkmak, ilke, kural ve kurumlarıyla yaşamasına hizmet etmektir.

* Bir başka stratejik hedef olarak da sivil, geniş katılımlı, herkesi kapsayan, yeni yönetim sisteminin ruhuna ve dokusuna müzahir yeni bir Anayasa hazırlığını göstermiştim.

“100 MADDELİK ANAYASA ÖNERİMİZ HAZIR”

* Bu tarihi göreve MHP ön şartsız hazırdır. Bu ihmal edilemez görevin şuuruna Cumhur İttifakı hakimdir. Yeni anayasa hedefi aynı zamanda Türk milletinin hedefidir.

* MHP yeni anayasa konusunda sık sık dile getirdiği çalışmalarını bitirmiş ve metin yazımı sonuçlanmıştır. 100 maddelik yeni anayasa adıyla yeni anayasa önerimizin hazırlık aşaması tamamlanmıştır. İlk sözümüz yerine getirilmiştir. Ön çalışma şu anda elimizdedir.

* Partimiz Cumhuriyetin 100. yılında 100 maddelik yeni anayasa önerilerimizi milletimize ve siyasi mutahaplarına bugün itibariyle duyurmaktadır. Cumhuriyetin 100. yılı yeni bir anayasa hazırlamak için büyük bir ilham kaynağı olarak önümüzdedir.

* Türkiye’de siyasi partiler geçmişte anayasa için çalışmalar yapsa da bu girişimler her defasında yarım kalmıştır. Geldiğimiz bu aşamada siyasi partilerin nasıl bir anayasa istediklerini somut bir şekilde ortaya koymalıdır.

‘DEĞİŞTİRİLEMEZ MADDELER AYNEN KORUNDU”

Temel hak ve hürriyetler güncellenmiştir. Anayasa önerimiz 4 kısım, 100 maddeden oluşmaktadır. Anayasanın değiştirilemez maddeleri aynen korunmuştur.

* Devletin genel esasları, ilk 5 maddede düzenlenen şekli ve nitelikleri aynen korunarak 1. maddede ele alınmış, maddenin son fıkrasında ‘bu madde değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez’ denilmiştir.

“BAŞKAN VE 2 YARDIMCISININ SEÇİLMESİ ÖNGÖRÜLMÜŞTÜR”

* Milletvekilliği dokunulmazlıkları ve düşme sebeplerine dair belirsizlikler giderilmiştir. TBMM Başkanı’na tarafsız konumuyla siyasi krizlerin çözümünde arabuluculuk işlevi eklenmiştir.

* Yürütme organı başkan ve idare şeklinde iki başlık altında düzenlenmiş, başkan ile birlikte iki başkan yardımcısının seçilmesi öngörülmüş, başkanlık kabinesi anayasal statüye dahil edilmiştir.

* Türkiye’nin üniter yapısına uygun olarak kanunilik ilkesi sağlam bir yapıya kavuşturulmuştur. İl esası korunmuştur. Atatürk Kültür Dil ve Tarih Kurumu korunmuş, TBMM’nin yetkileri artırılmış, Merkez Bankası anayasal kuruluş haline getirilmiştir.

* HSK yargı yüksek kurulu adıyla yeniden ele alınmış, Anayasa Mahkemesi özel bir statüde düzenlenmiştir.