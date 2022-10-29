Devlet Bahçeli ve Meral Akşener, Anıtkabir ziyaretinde tokalaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, Cumhuriyet’in ilanının 99. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir’i ziyaret etti. Ziyarete katılım sağlayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin tokalaştığı anlar kameralara yansıdı.