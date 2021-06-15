Devlet Bahçeli: Uluslararası ilişkilerde başı eğik, aciz bir Türkiye artık yok

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.



Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:



''Türkiye'nin 98 yıllık milli siyaset ve stratejisi hükümetler üstü anlayışla tezahür etmiştir. Türkiye önüne gelenin azarlayacağı onun bunun tehditlerine boyun eğeceği savaş mağlubu bir ülke olarak görülemeyecektir.

''BAŞKALARININ AĞZINA DEĞİL, AĞZIMIZDAN NE ÇIKACAĞINA BAKTIRIYORUZ''

Türkiye Cumhuriyeti milli mücadelenin onur tacıdır. Uluslararası ilişkilerde başı eğik aciz bir Türkiye artık yoktur. Ön alan önden giden istikamet çizen sesini yükselten bir Türkiye gerçeği vardır. Başkalarının ağzına bakmıyoruz. Ağzımızdan ne çıkacağına baktırıyoruz. Türkiye'yi aciz ülke olarak görenler zillete düşmüş bir avuç kimliksizdir. Kılıçdaroğlu'nun ve zillet yedeklerinin ne yapacağını bilemeyiz ama bizim gideceğimiz başka bir ülke, gurur duyacağımız başka bir bayrak yoktur. Başkalarının gelecekte ne olacağı nerede duracağı bizi hiç ilgilendirmiyor.

BRÜKSEL'DEKİ NATO ZİRVESİ VE TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİ



Bütün dünyanın gözü NATO Karargahı'na çevrilmiştir. Türkiye ile ABD arasında soğuk rüzgaların estiğini bilmeyen neredeyse kalmamıştır. İki ülke arasında kalın buzların çözülmesi dileğimizdir. Biden'ın Türkiye'yi hangi seviyede müttefik gördüğü belirsizliğini korumaktadır. ABD Dışişleri Bakanı, Türkiye'nin S-400 almasının rahatsız edici olduğunu yüzsüzce ifade etmiştir. Arkamızdan dolanıyorlar müttefiklik edebiyatı yapıyorlar. Teröristlerle iş tutuyorlar stratejik ortaklıktan bahsediyorlar. Darbecileri koruyorlar, bize parmak sallıyorlar. ABD menşeli silahlar teröristlerin elinde kurşun atarken NATO müttefikliği hiç düşünülmüş müdür?

''UZAKTAN BAKINCA SAF MI GÖZÜKÜYORUZ?''



Türkiye NATO misyonlarına samimiyetli uymuştur. NATO'nun güncel tehditlerine uyum konusunda tereddüt yaşamayan ülkemizle hangi vahim sorunlar karşısında dayanışma içine girilmiştir. 15 Temmuz darbe girişiminde NATO neredeydi? Uzaktan bakınca saf mı gözüküyoruz? İhtiyaç duyduğumuz silahları siz verdiniz mi?''