Devlet Bahçeli: "Türkiye’nin haklı, hukuki ve meşru sınır ötesi operasyonu an meselesiyken sınırlarımıza 3 kilometre uzaklıkta bulunan Kamışlı’da ABD askerleri ile PKK/YPG’li teröristlerin birlikte devriye turları atması neyin mesajı? ABD’li askerler

Devlet Bahçeli: "Türkiye’nin haklı, hukuki ve meşru sınır ötesi operasyonu an meselesiyken sınırlarımıza 3 kilometre uzaklıkta bulunan Kamışlı’da ABD askerleri ile PKK/YPG’li teröristlerin birlikte devriye turları atması neyin mesajı? ABD’li askerlerin teröristlerle ne işi var?"