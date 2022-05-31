Devlet Bahçeli: "Terörist Demirtaş’ın hasretini çekiyorsan Kavala olmadan yaşayamam diyorsan biraz daha devam et sonunda kanun yoluyla onların koğuşundaki boş bir ranzaya sen de kapağı atarsın"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:

- "Yüzü kösele derisi bana mısın demiyor"

- "Sen inkar etsen de Selahattin Demirtaş teröristtir, haindir, bölücüdür, Türkiye düşmanıdır"

- "Osman Kavala, Sorosçudur, casusdur, şaibeli suçludur"