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Devlet Bahçeli: "Terörist Demirtaş’ın hasretini çekiyorsan Kavala olmadan yaşayamam diyorsan biraz daha devam et sonunda kanun yoluyla onların koğuşundaki boş bir ranzaya sen de kapağı atarsın"

Devlet Bahçeli: "Terörist Demirtaş’ın hasretini çekiyorsan Kavala olmadan yaşayamam diyorsan biraz daha devam et sonunda kanun yoluyla onların koğuşundaki boş bir ranzaya sen de kapağı atarsın"

Politika 31.05.2022, 12:11
Devlet Bahçeli: "Terörist Demirtaş’ın hasretini çekiyorsan Kavala olmadan yaşayamam diyorsan biraz daha devam et sonunda kanun yoluyla onların koğuşundaki boş bir ranzaya sen de kapağı atarsın"

Devlet Bahçeli: "Terörist Demirtaş’ın hasretini çekiyorsan Kavala olmadan yaşayamam diyorsan biraz daha devam et sonunda kanun yoluyla onların koğuşundaki boş bir ranzaya sen de kapağı atarsın"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:

- "Yüzü kösele derisi bana mısın demiyor"

- "Sen inkar etsen de Selahattin Demirtaş teröristtir, haindir, bölücüdür, Türkiye düşmanıdır"

- "Osman Kavala, Sorosçudur, casusdur, şaibeli suçludur"

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