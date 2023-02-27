Devlet Bahçeli: "Şu an Türkiye 21 günde ayağa kalkmak üzeredir."

- "6 Şubat’tan bu yana ülkemiz büyük bir felaketle karşı karşıya kalmıştır"

- "Türkiye çözüm üretme kabiliyeti çok yüksek bir ülkedir"

- "Bugünkü Türkiye yalnız bir Türkiye değildir. İstikrar içerisinde güçlü bir yönetime sahiptir. Milletiyle kaynaşmış, barışmış bir Türkiye’dir."

- "Beslenme, barınma ve emniyet önemli üç konudur. 21 gün içerisinde iç ve dış ülkeler dahil olmak üzere ülkemizin güzide insanları büyük felaketin arkasında durmaya, elden gelen gayreti göstermiştir."

- "Sayın Cumhurbaşkanımızın her şart altında yanındayız"