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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Beraberimizde getirdiğimiz 1 milyon 730 bin doz aşıyı Kongo Demokratik Cumhuriyeti makamlarına salgınla mücadelelerine destek amacıyla teslim ettik. Bunların 130 bin dozunun yerli aşımız TURKOVAC olmasından ayrıca ifti
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya’nın Donetsk ve Luhansk’ın bağımsızlığını tanıma kararına gelen tepkilere yönelik, "Tepki elbette bekleniyordu. Gazeteler, televizyonlar, internet ve sosyal medyada herkesin ağzında bu konu var. Batılı mesle
Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu
Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu
Politika 22.02.2022, 12:19
Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu