Devlet Bahçeli: "Ortak aday üzerinde uzlaşıp yirmi dört saat bile geçmeden atılan imzayı inkar edenler ilkesizliğin ana damarıdır"

- "Futbol sahalarından kaos çıkarmayı düşünmek bu ülkeye, gelecek nesillere yapılacak en büyük kötülüktür."

- "Bir yıldır yıpranmasın diye cumhurbaşkanı adayını açıklamayıp, bir günde toz duman olanlar ilkesizliğin canlı timsalleridir"