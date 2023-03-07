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Devlet Bahçeli: "Ortak aday üzerinde uzlaşıp yirmi dört saat bile geçmeden atılan imzayı inkar edenler ilkesizliğin ana damarıdır"
Devlet Bahçeli: "Ortak aday üzerinde uzlaşıp yirmi dört saat bile geçmeden atılan imzayı inkar edenler ilkesizliğin ana damarıdır"
Politika 07.03.2023, 11:52 07.03.2023, 12:44
Devlet Bahçeli: "Ortak aday üzerinde uzlaşıp yirmi dört saat bile geçmeden atılan imzayı inkar edenler ilkesizliğin ana damarıdır"
- "Futbol sahalarından kaos çıkarmayı düşünmek bu ülkeye, gelecek nesillere yapılacak en büyük kötülüktür."
- "Bir yıldır yıpranmasın diye cumhurbaşkanı adayını açıklamayıp, bir günde toz duman olanlar ilkesizliğin canlı timsalleridir"