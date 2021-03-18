Devlet Bahçeli MHP Kurultayı'nda konuştu

MHP lideri Devlet Bahçeli MHP'nin 13'üncü Olağan Büyük Kurultayı'nda konuştu. Bahçeli'nin açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"İstiklal için birlik, istikbal için dirlik diyoruz kazananın Türkiye olacağına inanıyoruz. Bastığımız yerleri toprak diyerek geçmiyoruz, hep düşünüyoruz hep altında kefensiz yatanı, şehit olduğuyuz incitmiyoruz atamızı.

Gönül isterdi ki bu salonun içi de dışı da hınca hınç dolsaydı. Ancak bir yıldır hem ülkemizin hem dünyamızın kıyasıya mücadele ettiği Covid-19 nedeniyle kurultaya katılımı sınırlı tuttuk.

52 yıldır siyasetteyiz. 3,5 soysuzun ardında zağarlık yapmadık. Zaman oldu şafağı sökmeyen gecelerde ülkümüzle aydınlandık. Anılarımızı pusula yaptık, geleceğe açıldık. Yeri geldi iftiralarla boğuştuk, yeri geldi hıyanetlerle boğulmak istendik. Dönmedik yolumuzdan, şikayet etmedik sırtımızdaki yüklerden.

"TÜRKİYE'Yİ FAKA BASTIRMAK İSTEYENLER..."

Milliyetçi ülkücü hareket serden geçtilerin, inanmış vicdanların düşmeyecek kalesidir. Ardımızda tarih, yanımızda dava. Arkadaşlarımız, başımızda al bayrağımız, bağrımızda üç hilalli sancağımız, ömrümüzde milliyetimizde, ölümüzde bu cennet vatanın toprağı yardır dedik. Yastığımız mezar taşı, yorganımız kar olsun. Biz yoldan dönersek namus bize ar olsun.

Biz yürüdükçe hainler kaçacak delik arayacak. Türkiye düşmanları köstebek gibi saklanacak. Yürüyüşümüzden ürkenler var. Varlığımızdan ürperenler var. Bütün kötürüm ve köhne emel sahiplerini iyi tanıyoruz. Türkiye'yi faka bastırmak, tuzağa düşürmek için çırpınan çevreleri ibretle takip ediyorsunuz. Sanıyorlar ki tezgahların akıl sır ermeyecek. Türkiye'nin karşısında hizalanmak muhalefet değildir, millet başka bir şey zillet başka bir şeydir. Türkiye'yi uçuruma çekmek demokrasi değildir.

HDP, CHP, İYİ PARTİ...

Üniter milli devletimizi hançerlemek için ittifak kurmak, bölücü milletvekillerinin TBMM'ye gelen fezlekelerinin önüne arkasına bakalım demek adamlık değildir. Fezlekelerin önünde hukuk, adalet vardır. Gözleri var görmüyor, kulakları var duymuyor. HDP Türk demokrasinin çevresini sarmış mayın tarlasıdır. CHP, 5'inci kol faaliyetidir. İYİ Parti siparişle kurulan uzaktan kumanda ile kontrol edilen melanet bir projedir. İP'in başkanı Cumhur İtttifakı'nı tanımlarken etle tırnak gibi demiş, kendilerinin proje bazlı olduğunu itiraf etmiştir. Bu neyin projesidir? Hazırlayanlar kimlerdir? Cumhur İttifakı kader birlikteliğidir, milli birlikteliktir, dürüst birlikteliktir.

"CUMHURBAŞKANI ADAYIMIZ SAYIN ERDOĞAN"

Cumhur İttifakını arayan Pensilvanya'da, Kandil'de değil. Başkent Ankara'da dünyaya Türkçe bakan iradenin sağlam ahlakında bulacaktır. 2023 Cumhurbaşkanı adayımız bellidir, o Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Cumhur İttifakı 106 yıl önce Çanakkale'yi geçilmez yapan haşmetli imanın emanetçisidir. Bizim ittifakımız yalana karşı doğruluğun, hıyanete karşı vatan sevgisinin ittifakıdır.

"SEÇİMLER 2023 HAZİRAN'DA YAPILACAKTIR"

CHP Genel Başkanı tarlayı bilmez, traktöre binmez çiftçimizi konuşur, marangozu tanımaz, esnafımızı konuşur. Memurlarımızdan, işçilerimizden bahseder, CHP'ye oy vermeyenlere gelince hakaretleri sıralamadan utanmaz, arlanmaz. CHP çiçeğin özünde taş gören bir hezeyandır. Maksadı çürük olanın onu bunu suçlu görmesi hayasızlıktır. Covid-19 virüsü gibi zillet de bulaşıcıdır, mutasyona uğramaktadır. Zilletin aşısı da 2023 yılının Haziran ayında demokratik vasıtalarla yapılacak, bu aşı zillete zehir olacaktır.

Erken seçim diye tutturanlar, iyi bilsinler ki seçimler zamanında yapılacak, Türkiye rotasından çıkmayacaktır. Cumhur İttifakı'nın tavizsiz kararı budur. Cumhuriyetin 100'üncü yılında yeni bir tarih yazılacak, yeni bir sayfa açılacak.

"TÜRK TİPİ BAŞKANLIK SİSTEMİDİR"

Yeni sistem Cumhuriyet'in kuruluş ilkelerine dayanmıştır. Parlamenter sistemdeki karışıklıklar, çalkantılar Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle aşılmıştır. Türk tipi başkanlık modelidir. Türkiye'nin sistemsel aksaklıklarının milli iradeyle çözülmesinden herkes memnun olmalıdır. 9 Temmuz 2018'den itibaren uygulamaya geçen Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi taban tutmuş, tarihsel ve kültürel mazimizle örtüşmüştür.

Yeni sistemin özünde Türk milletinin beka ve refah özlemleri esastır. Geçmişin tecrübeleriyle geleceği kavuruyor, daha uyanık, daha dikkatli hareket ediyoruz. Tanzimat'tan Islahat'a, Meşrutiyet'ten Cumhuriyet'e kadar pek çok görüş, fikir, sistem önerilmiştir.

Kendimize özgü, bize bizi anlatan, bizi biz yapan karakterimizle çakışan devlet yönetimine huzur getiren Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi milli ve stratejik gücümüzdür. Stratejik hedeflerimizin ilki Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine, sahip çıkmak, ilke kural ve kurumlarıyla yaşamasına hizmet etmektir. Güçlendirilmiş ve iyileştirilmiş parlamenter sistem projeleri eskiye kıvrılıştır, beyhudedir. Bu kavramı ilk dile getiren terörist Selahattin Demirtaş'tır. İçi boş, günü kurtarmaya dönük bir adımdır. Artık parlamenter sisteme dönüş yoktur. Yeni sistemi karalama yarışı baskıcı, bağnaz, hoşgörüsüz, tahammülsüz bir siyaset ayıbıdır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi reformlarla kökleştirilmeli, güçlendirilmelidir. Eksik varsa giderilecektir.

YENİ ANAYASA MESAJI

İnsan hakları eylem planı, ekonomik reform paketi müspet gelişmelerin işaret fişeğidir. Bu sürecin sivil, geniş katılımlı, yeni yönetim sisteminin ruhuna uygun bir anayasa ile tahkim edilmesi ikinci hedefimizdir. MHP gerekli çalışmalarını sürdürmektedir. Hazırlıklarımız tamamlanacaktır. Siyasi partiler kanunu değiştirilmeli, seçim kanunu düzenlenmeli, siyasi etik kanunu çıkarılmalıdır. Dokunulmazlıklar yeni baştan ele alınmalıdır. Anket şirketleri bize göre demokrasi kundakçısıdır.

EKONOMİ RAKAMLARI

Türkiye'de aç ve açıkta kimsenin yaşamını istemiyoruz. İnsanımızın ihtiyaç ve isteklerini yerli ve milli ekonomik sistemle karşılamak zorundayız. 2020'de küresel ekonomi yüzde 3,5 küçülmüştür. Türkiye ekonomisi 2020'de yüzde 1,8 büyüme kaydetmiştir. G20 arasında ekonomisi büyüyen iki ekonomiden birisi Türkiye olmuştur. Ekonomide yaşanan toparlanma ve canlanma devletimizin ve milletimizin kasasına yansıyacaktır.

Diyorlar ki; Türkiye'de totaliter eğilimler güçleniyormuş, demokrasi zayıflamış, düşünce ve ifade özgürlüğü kalmamış. Bu çürük, çarpık iddiaların üç boyutlu hedefi vardır. Birincisi yabancı yatırımları caydırmak, ikincisi uluslararası camiada saygınlığımızı lekelemek, üçüncü boyutu egemenlik haklarımızdan taviz beklentisidir.

"KÜLAHIMA ANLATSINLAR"

FETÖ'cüler Yunanistan'ı ve ABD'yi sığınma limanına çevirmişken kimsenin sesi çıkmıyor. AP'nin Türkiye'nin Suriye'de işgalci olduğunu iddia etmesi de bir başka ahlaksız iddiadır. Türkiye'de demokraside yok diyenler bunu külahıma anlatsınlar. Bu milletin sinesinden diktatör, tiran çıkmadı. Despotizmin en ufak emaresi belirmedi. Türkiye ekonomisini reformlarla güçlendirirken, diğer yandan aslı olmayan iddiaları yok etme gayesiyle hukuk, demokrasi ve insan hakları konusunda yüksek standartlara erişmek zorundayız.

YENİ EKONOMİK SİSTEMİ

Döviz kurunu yükseltmelerin müstahak değiliz. MHP serbest piyasayı kabullenmektedir. Orta sınıfı güçlendirecek, mili burjuvaziyi teşvik edecek sistem hayal değildir. Yeni yerli, milli bir ekonomik sistemin ihyası ve inşasıdır. Bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz. Başkalarını koyduğu kurallara uyarak ancak karın doyururuz.

HDP İÇİN KAPATILMA DAVASI

Papa'nın Irak ziyaretinde bastırılan pul hain seanryonun parçasıdır. HDP, ayranımızı kapatmasın. HDP; PKK'dır, cinayettir, bölücülüktür. HDP ile yasak ilişki zliamlere diz çökmektir, HDP ile ittifak kurmak kimseye iyilik sağlamayacaktır. CHP seçimini yapmalıdır, İYİ Parti kararını netleştirmelidir. HDP siyasi kisveye bürünmüş suç örgütüdür, açılmamak üzere kapatılması namus görevidir. Yargıtay'ın hazırladığı iddianameyi hakkın, hukukun ve adaletin sesidir.

ANDIMIZ MESAJI

Türküm deriz, çalışkanım diye sesleniriz, adımızdan ve andımızdan vazgeçmeyiz. Ey CHP yönetimi sizin nereniz doğru ki Andımıza sahip çıkacaksınız, nereniz doğru ki Andımızı söylemek size yakışacaktır. Sizlerin kimleri taşeronu olduğunuz bilmeyen kalmış mıdır?

"TÜRKİYE'NİN STRATEJİK ÖNCELİĞİ..."

Bugün Türkiye'nin önündeki en önemli stratejik önceliği, jeopolitiğine yönelmesidir. Bu çift başlı Selçuklu kartalı ile simgeleştirilmelidir. Biz doğu veya batı kararsızlığı arasında sıkışıp kalmayız. Hem doğu hem batı kanadındayız. S400 sistemi milli egemenlik konusudur. Vatan savunması başkalarını keyfine bırakılamayacaktır. Mısır ile kurulan diyaloglar isabetlidir. Devlet duygu ile değil, akıl ile yönetilir. Türkiye'nin jeopolitiğinin odak noktası milli kültürü, tarihi ve Türk dünyası ile kuracağı ilişkiler olmaldır. Milli güvenliğimiz komşu ülkelerin sayısı ve sınır uzunluklarıyla güç kazanım ya da kaybetmelerinden etkilenmektedir. Diyalog, barış, huzur, sükunet ve istikrar stratejik hedefimizdir."