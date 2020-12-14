Devlet Bahçeli: 'Karabağ'ın yüzde 70'inin Ermenistan işgalinden kurtarılması bir Türk zaferidir'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Ermenistan yine yapacağını yapmış, ateşkesi ihlal ederek Dağlık Karabağ’daki Hadrut kentinde 4 Azerbaycan askerini şehit etmiştir. Karabağ’ın yüzde 70’inin Ermenistan işgalinden kurtarılması bir Türk zaferidir. İnşallah Karabağ’ın tamamı günü geldiğinde sahibine geçecek, hak yerini bulacaktır.