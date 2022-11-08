Devlet Bahçeli: "İsveç Dışişleri Bakanının, ülkesinin terör örgütü PKK/YPG ile arasına mesafe koyacağını söylemesi yalnızca bir vaattir. Henüz ikna edici ve Türkiye’nin taleplerini karşılayan bir sonuç alınmış veya görülmüş değildir"