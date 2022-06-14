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Devlet Bahçeli: "İstanbul Kadıköy’de polise el kaldıran diğer yandan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde izinsiz şekilde pankart asmaya teşebbüs ederken polislerimize saldıran milletvekili müsveddelerinin TBMM’de yeri olmaz"

Devlet Bahçeli: "İstanbul Kadıköy’de polise el kaldıran diğer yandan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde izinsiz şekilde pankart asmaya teşebbüs ederken polislerimize saldıran milletvekili müsveddelerinin TBMM’de yeri olmaz"

Politika 14.06.2022, 11:10
Devlet Bahçeli: "İstanbul Kadıköy’de polise el kaldıran diğer yandan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde izinsiz şekilde pankart asmaya teşebbüs ederken polislerimize saldıran milletvekili müsveddelerinin TBMM’de yeri olmaz"

Devlet Bahçeli: "İstanbul Kadıköy’de polise el kaldıran diğer yandan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde izinsiz şekilde pankart asmaya teşebbüs ederken polislerimize saldıran milletvekili müsveddelerinin TBMM’de yeri olmaz"

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