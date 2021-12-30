Devlet Bahçeli: İmamoğlu suçluysa görevden alınmalı, İBB meclisi yeni başkanı seçmeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik teftiş konusunda değerlendirmede bulundu. Belediye “terör iltisaklı kişilerin çalıştığı” iddiası sorulan MHP lideri, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun suçlu olması durumunda görevden alınması gerektiğini söyledi.

Türkgün gazetesinden Kadir Yıldız'a konuşan Bahçeli, gündemle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Söyleşinin bir kısmı özetle şöyle:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan özel teftiş hakkındaki düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz?

Türkiye bir hukuk devletidir. Hukukun üstünlüğü herkes için bağlayıcıdır. Hiç kimse hukuktan bağımsız değildir. Bir defa bu temel ilke üzerinde herkesin görüş birliği sağlaması şarttır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’yle ilgili iddialar vahimdir. Bu belediyede çok sayıda işe alınanlardan 557 kişinin terör örgütleriyle irtibat ve iltisakları belirlenmiştir. Bunların arasında, FETÖ’cüler vardır, PKK/KCK bağlantılı olanlar vardır, DHKP-C’yle organik bağı olanlar vardır, MLKP ve MKP’li olanların varlığından bahsedilmektedir.

İçişleri Bakanımız kararlı konuşmaktadır. Dağdaki terörün kökünü kazıma iradesinde olanların kamu kurumlarına ve belediyelere sızan terörle bağlantısı olanlara seyirci kalması düşünülemez. Terör örgütleriyle iltisaklı olanların İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde ne işi vardır? Bunlara göz yuman, bunların işe alınmasına onay veren suç işlemiş sayılmayacak mıdır? Bu kanunsuzluk, bu hıyanet hiçbir kalıba sığmayacak kadar ciddidir.