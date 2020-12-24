Devlet Bahçeli'den Meral Akşener davet!
Son dakika haberi: MHP lideri Devlet Bahçeli İl Başkanları Toplantısı'ndan açıklamalarda bulunuyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e, ''masa kurma teklifi ciddiyetsiz ve itibarsız'' dedi. Bahçeli, Akşener'e bir kez daha 'evine dön' çağrısında bulundu. Bahçeli, ''Dön evine bitsin bu çile'' ifadelerini kullandı.
MERAL AKŞENER'E NET ÇAĞRI: DÖN EVİNE BİTSİN BU ÇİLE
Parlamenter çalışmaları ile vakit kaybetmesinler. Millet kararını vermiştir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi Türkiye'nin geleceğidir. Diyorum ki, dön evine bitsin bu çile.. Kılıçdaroğlu'nun iradesi şaşmıştır. Konuştukça batıyor. Gaf mıdır, asıl maksadı mıdır bilemem ama salı günü dile getirdiği sözleri feci bir çakılmadır. ''Asıl vergiyi uyuşturucu ticareti yapan adamdan alacaksın, kara para ile devleti dolandıranlardan alacaksın.'' Partisindeki taciz tecavüz vakalarına ses çıkarmayan Kılıçdaroğlu su kaynatmıştır. Biz kara paracılarla mücadele edilsin diyoruz Kılıçdaroğlu vergi alalım diyor. Yazıklar olsun... CHP Genel Başkanı'nın Türkiye'nin koronavirüs salgınını yönetemediğini iddia ediyor. Gözüne dizine dursun. Daha ne istiyorsun.
'SAYIN CUMHURBAŞKANI 2023'TE DE ADAYIMIZDIR, SEÇİMLER ZAMANINDA YAPILACAKTIR'
Cumhur İttifakı Türkiye'dir, milli mücadeledir. Parlamenter sistem çağrıları boşa kürek çekmektir. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2023'te de cumhurbaşkanı adayımızdır, seçimler zamanında yapılacaktır. 2021 yılı reform yılıdır, sükunet yılıdır.
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|13
|26
|2. Galatasaray
|13
|26
|3. Fenerbahçe
|13
|23
|4. Beşiktaş
|12
|22
|5. Gaziantep FK
|12
|21
|6. Hatayspor
|13
|21
|7. Karagümrük
|13
|20
|8. Trabzonspor
|14
|20
|9. Malatyaspor
|12
|19
|10. Göztepe
|14
|18
|11. Kasımpaşa
|13
|18
|12. Antalyaspor
|13
|17
|13. Konyaspor
|12
|15
|14. Başakşehir
|12
|15
|15. Rizespor
|12
|15
|16. Sivasspor
|12
|14
|17. Gençlerbirliği
|12
|12
|18. Kayserispor
|12
|10
|19. Ankaragücü
|12
|9
|20. Denizlispor
|12
|9
|21. Erzurumspor
|13
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|15
|29
|2. Ankara Keçiörengücü
|15
|27
|3. Samsunspor
|15
|27
|4. Tuzlaspor
|14
|27
|5. Altınordu
|15
|27
|6. Altay
|14
|26
|7. Adana Demirspor
|14
|25
|8. İstanbulspor
|13
|22
|9. Bursaspor
|15
|21
|10. Bandırmaspor
|15
|18
|11. Ümraniye
|15
|17
|12. Menemen Belediyespor
|14
|15
|13. Balıkesirspor
|14
|15
|14. Boluspor
|14
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|14
|13
|16. Adanaspor
|11
|12
|17. Ankaraspor
|14
|9
|18. Eskişehirspor
|15
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|14
|31
|2. Leicester City
|14
|27
|3. M. United
|13
|26
|4. Everton
|14
|26
|5. Chelsea
|14
|25
|6. Tottenham
|14
|25
|7. Southampton
|14
|24
|8. Man City
|13
|23
|9. Aston Villa
|12
|22
|10. West Ham
|14
|21
|11. Wolverhampton
|14
|20
|12. Newcastle
|13
|18
|13. Crystal Palace
|14
|18
|14. Leeds United
|14
|17
|15. Arsenal
|14
|14
|16. Burnley
|13
|13
|17. Brighton
|14
|12
|18. Fulham
|14
|10
|19. West Bromwich
|14
|7
|20. Sheffield United
|14
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|13
|32
|2. Real Madrid
|14
|29
|3. Real Sociedad
|16
|26
|4. Villarreal
|15
|26
|5. Barcelona
|14
|24
|6. Sevilla
|13
|23
|7. Granada
|13
|21
|8. Celta de Vigo
|14
|19
|9. Athletic Bilbao
|15
|18
|10. Cádiz
|14
|18
|11. Getafe
|13
|16
|12. Real Betis
|14
|16
|13. Valencia
|15
|15
|14. Levante
|14
|15
|15. Eibar
|14
|15
|16. Elche
|13
|15
|17. Deportivo Alaves
|14
|14
|18. Real Valladolid
|15
|14
|19. Osasuna
|14
|12
|20. Huesca
|15
|12