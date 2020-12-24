Devlet Bahçeli'den Meral Akşener davet!

MERAL AKŞENER'E NET ÇAĞRI: DÖN EVİNE BİTSİN BU ÇİLE

Parlamenter çalışmaları ile vakit kaybetmesinler. Millet kararını vermiştir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi Türkiye'nin geleceğidir. Diyorum ki, dön evine bitsin bu çile.. Kılıçdaroğlu'nun iradesi şaşmıştır. Konuştukça batıyor. Gaf mıdır, asıl maksadı mıdır bilemem ama salı günü dile getirdiği sözleri feci bir çakılmadır. ''Asıl vergiyi uyuşturucu ticareti yapan adamdan alacaksın, kara para ile devleti dolandıranlardan alacaksın.'' Partisindeki taciz tecavüz vakalarına ses çıkarmayan Kılıçdaroğlu su kaynatmıştır. Biz kara paracılarla mücadele edilsin diyoruz Kılıçdaroğlu vergi alalım diyor. Yazıklar olsun... CHP Genel Başkanı'nın Türkiye'nin koronavirüs salgınını yönetemediğini iddia ediyor. Gözüne dizine dursun. Daha ne istiyorsun.

'SAYIN CUMHURBAŞKANI 2023'TE DE ADAYIMIZDIR, SEÇİMLER ZAMANINDA YAPILACAKTIR'

Cumhur İttifakı Türkiye'dir, milli mücadeledir. Parlamenter sistem çağrıları boşa kürek çekmektir. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2023'te de cumhurbaşkanı adayımızdır, seçimler zamanında yapılacaktır. 2021 yılı reform yılıdır, sükunet yılıdır.