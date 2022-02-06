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Devlet Bahçeli: "CHP’nin sandıktan birinci çıktığı 131 seçim bölgesinde bu partinin gerçek yüzünü birer birer anlatacağız"
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Kızılcahamam’da yapılan "Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ve Milletvekilleri Ortak Toplantısı"nın ardından açıklamalarda bulundu.
Politika 06.02.2022, 13:10
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Kızılcahamam’da yapılan "Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ve Milletvekilleri Ortak Toplantısı"nın ardından açıklamalarda bulundu.