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Devlet Bahçeli: "Bursaspor - Diyarbakırspor arasında oynanan futbol müsabakası esnasında tribünlerden sallanan provakatif görsellerin sporun ahlak ve doğasına bütünüyle aykırı olduğu herkesin malumudur"
Devlet Bahçeli: "Bursaspor - Diyarbakırspor arasında oynanan futbol müsabakası esnasında tribünlerden sallanan provakatif görsellerin sporun ahlak ve doğasına bütünüyle aykırı olduğu herkesin malumudur"
Politika 07.03.2023, 11:35
Devlet Bahçeli: "Bursaspor - Diyarbakırspor arasında oynanan futbol müsabakası esnasında tribünlerden sallanan provakatif görsellerin sporun ahlak ve doğasına bütünüyle aykırı olduğu herkesin malumudur"
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:
- "Derin acılar yüreğimizi kaplamışken seçim müziği kullanamayacağız"
- "6’lı masanın iflas olmaz bir krize yakalandığı bu günlerde sokakları tahrik etmeye Türk-Kürt karşıtlığını üretmeye çabalayan dış bağlantılı soysuzların ateşle oynadığı bariz olarak ortadadır."
- "Bize göre Amed diye bir yer yoktur. Bursaspor taraftarlarını buradan selamlıyorum. Çıkan olayların Kürt kökenli kardeşlerimle ilişkilendirilmesi cinayettir, melanettir, rezalettir."