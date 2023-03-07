Devlet Bahçeli: "Bursaspor - Diyarbakırspor arasında oynanan futbol müsabakası esnasında tribünlerden sallanan provakatif görsellerin sporun ahlak ve doğasına bütünüyle aykırı olduğu herkesin malumudur"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:

- "Derin acılar yüreğimizi kaplamışken seçim müziği kullanamayacağız"

- "6’lı masanın iflas olmaz bir krize yakalandığı bu günlerde sokakları tahrik etmeye Türk-Kürt karşıtlığını üretmeye çabalayan dış bağlantılı soysuzların ateşle oynadığı bariz olarak ortadadır."

- "Bize göre Amed diye bir yer yoktur. Bursaspor taraftarlarını buradan selamlıyorum. Çıkan olayların Kürt kökenli kardeşlerimle ilişkilendirilmesi cinayettir, melanettir, rezalettir."