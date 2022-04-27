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DEVA Partisi lideri Babacan, partisinin 2023 seçimlerine kendi logosuyla gireceğini bildirdi
Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin önümüzdeki seçimlere kendi logosuyla girme kararı aldığını bildirdi.
Politika 27.04.2022, 14:43
Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin önümüzdeki seçimlere kendi logosuyla girme kararı aldığını bildirdi.
Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Demokrasi ve Atılım Partisi, önümüzdeki seçimlere kendi adıyla, kendi şanıyla, kendi logosuyla girme kararını almıştır. Ülkemiz için, demokrasimiz için hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.