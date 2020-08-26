DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan koronavirüse yakalandı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Twitter hesabından açıklama yapan Ali Babacan, ''Biraz önce COVID-19 testimin sonucunun pozitif olduğunu öğrendim. Şu an durumum iyi çok şükür. Doktorlarım bir süre ailemle birlikte karantina altında kalmam gerektiğini söyledi. Çalışmalarıma evden devam edeceğim inşallah'' ifadelerini kullandı.