DEVA Partili Metin Gürcan İspanyol diplomattan zarfla para almış

TGRT haberden Emre Kol’un haberine göre; İstanbul'da siyasal ve askeri casusluk suçundan gözaltına alınan Demokrasi ve Atılım Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Başkent’e getirildi. 2020 yılında başlatılan soruşturma kapsamında hareketleri takip edilen Gürcan’ın terörle mücadele polisine verdiği ifade ortaya çıktı.

OCAK AYINDA İSPANYOL DİPLOMAT İLE GÖRÜŞTÜ

Son olarak ocak ayında İspanya’nın Ankara Büyükelçiliğinde görevli Rafael adlı bir diplomatla görüştüğüne dair bilgiler Gürcan’ın önüne konuldu. İddiaya göre İspanyol ve İtalyan diplomatlar Suriye’den Cezayir’e Libya’dan Doğu Akdeniz’e kadar birçok bilgiyi Gürcan’dan aldı. İspanyol diplomat Gürcan’a Karabağ savaşı, Türk Rus ilişkileri, pandemiye ilişkin birçok soru sordu. Hatta bir ara Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın siyasi durumu, kendisine bir halef seçip seçmediği dahi öğrenilmeye çalışıldı. Gürcan bu soruların kendisine yöneltilmesini jeopolitik ve bölgesel uzman olmasına bağladı.

ÖDEMEYİ NAKİT OLARAK ALDIĞINI SÖYLEDİ

O konuşmada İspanyol diplomat Karabağ savaşı ve sonrasına ilişkin bilgilere ulaşmaya çalıştı. Gürcan, Rusya’yla yapılan anlaşma sonrası kurulan ortak gözlem merkezi ve Türk askerinin görevine ilişkin paylaşımlarda bulundu. Mehmetçiğin operasyonel bir görevinin olmadığını belirterek, “Bölgede devriye gezen Türk askeri yok” dedi. O konuşmada İspanyol diplomat Karabağ savaşı ve sonrasına ilişkin bilgilere ulaşmaya çalıştı. Gürcan ifadesinin başında bu işi şeffaf şekilde banka üzerinden kendisine yatırılan ödemelerle yaptığını söylemişti. Ama polis ona otel lobisinde İspanyol diplomattan aldığı zarfın görüntüsünü izletti. Gürcan ilk ifadesinden döndü. Ödemeyi nakit olarak aldığını söyledi