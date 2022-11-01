Destici’den Kılıçdaroğlu’na tepki

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, ”Devlet adamlığı ciddiyetiyle, ana muhalefet partisi sorumluluğuyla edilmiş sözler değil bunlar. ABD ziyaretinin olumsuz algısını önlemek için hedef saptırmaya çalışıyor” dedi.

BBP Genel Başkanı Destici, TBMM’de basın toplantısı düzenleyerek gündemi değerlendirdi. Destici, Türkiye Yüzyılı konulu toplantıya katıldığını söyleyerek, “Cumhur İttifakı ile ülkemizi yeni yüzyıla güçlü, güvenli ve kararlı adımlarla taşıyacağımızı bir kere daha müşahede etmiş olduk. Birlikte bir yola çıktık. Hedeflerimiz için, ülkemizin ve milletimizin geleceği için, gelecek nesillerin vatanımızda hür bağımsız bir hayat sürmesi için üzerimize düşen tüm sorumlulukları BBP’liler ve Alperenler olarak yerine getireceğiz” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu’nun uyuşturucu ticaretine ilişkin sosyal medyada paylaştığı videonun hatırlatılması üzerine Destici, “Kılıçdaroğlu, hükümeti, uyuşturucudan elde edilen gelirle cari açığı kapatmakla itham ediyor. Hükümet üyelerinin ağzından tek kelime duymadık ama Kılıçdaroğlu’nun ağzından ’Uyuşturucu satıcılarından vergi alarak bütçe açığını kapatacağız’ sözünü duyduk. Uyuşturucudan vergi almayı düşünen bir genel başkan bunları nasıl söylüyor? Eğer siz uyuşturucudan vergi geliri bekliyorsanız demek ki uyuşturucuya alan açacaksınız. Bu, mevcut hükümetin asla gündeminde değildir. Tam tersine İçişleri Bakanımız ’Okul önünde uyuşturucu satanın bacaklarını kırın’ dediğinde onu da eleştirmişler, uyuşturucu satıcılarının yanında durmuşlardı. Devlet adamlığı ciddiyetiyle, ana muhalefet partisi sorumluluğuyla edilmiş sözler değil bunlar. ABD ziyaretinin olumsuz algısını önlemek için hedef saptırmaya çalışıyor” değerlendirmesini yaptı.