Depremzedeler için bin 56 kişilik kruvaziyer gemisi İskenderun’a geldi

Depremzedelerin kullanımına açılan kruvaziyer gemisi Hatay İskenderun’da Tosyalı Limanına demir attı. Gemide inceleme yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Gemi, 400 kamaralı ve bin 56 yataklı. Burada depremzede vatandaşlarımızın her türlü barınma, yeme, içme ihtiyaçları hatta sosyal ihtiyaçları karşılanabilecek” dedi.

Depremin etkilediği 10 kent arasında yer alan Hatay’ın İskenderun ilçesindeki depremzedeler için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı İskenderun Tosyalı Limanı’na bin kişinin konaklayabileceği Gemini isimli kruvaziyer gemisini getirdi. Gemide incelemelerde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve beraberindeki heyet, burada bir toplantı yaptı. Bakan Dönmez, toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Devletin tüm kurum ve kuruluşlarının depremin ilk anından itibaren bölgelere intikal ettiğini belirten Bakan Dönmez, İskenderun’da arama ve kurtarma çalışmalarının büyük oranda tamamlandığını söyledi. İki enkazda çalışmaların sürdüğünü kaydeden Bakan Dönmez, depremzede vatandaşların konaklama ve barınmaları için tüm imkanları sevk ettiklerini belirtti. Konteynerlerin yerleşeceği alanları belirlediklerini ifade eden Bakan Dönmez, “Konteyner, prefabrik inşaatları devam ediyor. Şöyle bir imkan da elimize geçti. İskenderun körfez kentimiz. Limanları müsait. Akdeniz ve Ege’de hizmet veren yataklı gemilerle de irtibata geçtik. İlk etapta irtibata geçtiğimiz gemiyle de anlaşma sağlandı ve gemiyi İskenderun Körfezi’ne getirdik. Arkamızda bulunan gemi 400 kamaralı ve bin 56 yataklı bir gemidir. Burada depremzede vatandaşlarımızın her türlü barınma, yeme, içme ihtiyaçları hatta sosyal ihtiyaçları karşılanabilecek. AFAD merkezimiz kendisine gelen müracaatlar içerisinde öncelikli olarak dezavantajlı grupları, binası ağır hasar görmüş, yıkılmış vatandaşlarımızdan başlamak suretiyle küçük çocuğu olan yaşlı ve engelli vatandaşlarımıza öncelik verecek şekilde gemiye bugün itibariyle yerleştirmeleri başlatacağız” dedi.

“İki gemi daha depremzedeler için bölgeye gelecek”

Görüşme halinde oldukları iki geminin daha olduğunu ifade eden Bakan Dönmez, “Bu ilk gemimiz ama görüşme halinde olduğumuz iki gemimiz daha bölgeye gelecek. Onları da uygun limanlarda vatandaşlarımızın geçici barınması için tahsis etmiş olacağız. Bu geçici süre içerisinde bazı sıkıntıları da rahatlatmış olacağız. Tabii asıl olan kalıcı konakların bir an önce başlanıp, bitirilmesi. O konuyla ile ilgili olarak da Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’mız depremden etkilenen ilçelerimizde, merkezlerimizde kalıcı konutların yapılacağı yerlerin tespitlerini yapıyor. İnşallah Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi kısa süre içerisinde bu inşaatlar başlayacak ve vatandaşlarımıza tahsisler devam edecek. Amacımız bu bölgelerde eskisinden daha sağlam, daha güzel konutlarla insanlarımızı buluşturmak. Şu anda deprem bölgelerinden geçici olarak komşu illere depremzedelerin yakınlarına, akrabalarına gidişleri de söz konusu. Bir taraftan da hayat da devam ediyor. Özellikle İskenderun özelinde baktığımızda burası sanayisi de güçlü, ticari açıdan da güçlü bir kentimiz. Orada da iş hayatı yavaş yavaş zaten başladı. Çalışmalar da başladı. Bütün planlamaları yaptıK, 2 tane bin 500 yataklı olacak. Limanlarındaki çalışmaları yapıldı. 1-2 hafta içinde başlayacak” şeklinde konuştu.