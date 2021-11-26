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Depremzedeler evlerine kavuştu: "Hükümetimiz verdiği sözü yerine getirdi"

İzmir’de geçen yıl meydana gelen depremin ardından tamamlanan 596 konut ve 145 işyeri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle İzmirli depremzedelere teslim edilirken, yeni evlerine kavuşacak olan depremzedeler evlerini inceledi. Yeni yapılan konutları inceleyen depremzedeler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yetkililere teşekkür etti.

Politika 26.11.2021, 17:12
Depremzedeler evlerine kavuştu: "Hükümetimiz verdiği sözü yerine getirdi"

İzmir’de geçen yıl meydana gelen depremin ardından tamamlanan 596 konut ve 145 işyeri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle İzmirli depremzedelere teslim edilirken, yeni evlerine kavuşacak olan depremzedeler evlerini inceledi. Yeni yapılan konutları inceleyen depremzedeler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yetkililere teşekkür etti.

30 Ekim 2020 tarihinde Ege Denizi’nde meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından evleri yıkılan veya ağır hasar gören depremzedeler, TOKİ (Toplu Konut İdaresi) Başkanlığı tarafından yapılan evlerine kavuşmanın heyecanını yaşıyor. Depremin ardından inşasına başlanan ve bir yıllık süre içerisinde tamamlanan 596 konut ve 145 iş yeri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı anahtar teslim töreniyle, İzmirli depremzedelere teslim edildi. Yeni evlerine kavuşan depremzedeler ise, TOKİ tarafından yapılan konutlarını incelerken duygu dolu anlar yaşadı. Yeni evlerini oldukça beğenen depremzedeler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet yetkililerine teşekkür etti.

"Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun"

Depremde yıkılan Yağcıoğlu Apartmanı sakinlerinden Ayşe Parmak, yeni inşa edilen evlerini çok beğendiklerini söylerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da teşekkür etti. Parmak, "Evimizi çok beğendik, çok güzel olmuş. Cumhurbaşkanımızdan Allah bin kere razı olsun. Emeği geçen tüm devlet yetkililerine teşekkür ediyorum dedi. Ayşe Parmak’ın eşi Süleyman Parmak ise, "Sevinçliyiz, çok mutluyuz. Allah devletimizden ve hükümetimizden razı olsun. Evlerin hem içi hem de dış cepheleri çok güzel oldu. Cumhurbaşkanımız bizi sevindirdi; hükümetimiz verdiği sözü yerine getirdi. Bir yıla varmadan bitirdi çok şükür. Hepsine çok müteşekkiriz" açıklamasında bulundu.

"Evimizi çok beğendik"

Depremde yıkılan Yağcıoğlu Apartmanı sakinlerinden Erkan Parmak, "Evimizi çok beğendik, gerçekten de çok güzel olmuş. Cumhurbaşkanımızı Allah başımızdan eksik etmesin" diye konuştu. Sibel Parmak ise, "Çok sevinçliyiz, ilk gördüğümde çok duygulandım. Depremde evimiz yıkıldı, büyük acılar çektik ama yeni evimizi teslim almamız, acımızı bir nebze olsun dindirdi" sözlerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anahtar teslim töreninde, deprem konutları hakkında şu bilgileri verdi:

596 konut ve 145 işyerini İzmirli depremzedelere bugün teslim edilirken, Bayraklı genelinde 7 bölgede ve rezerv alanda konutların yapım süreci başlatıldı. Hem Bayraklı’da hem de rezerv alanda 5 bin 39 bağımsız bölümden oluşan İzmir tarihinin en büyük kentsel dönüşüm projesi başlamış oldu. Rezerv alanda 369 konut yıl sonu itibariyle tamamlanacak, diğer konutlar da etaplar halinde teslim edilecek.

Hem Bayraklı’da hem de rezerv alandaki projeler, zemin artı 4-5 katı geçmeyen, İzmir mimarisine uygun bir şekilde balkonuyla, sosyal donatılarıyla yaşam alanlarıyla örnek bir proje olacak.

2+1 konutlar 160 ila 180 bin lira arasında, 3+1 konutlar da 220 ila 260 bin lira arasında verilecek. 2+1 konutların taksit ödemeleri 740 liradan, 3+1 konutlarımızın da bin 20 liradan başlıyor. Ödemeler 2 yıl ödemesiz 18 yıl sıfır faiz şeklinde sabit ödeme olacak.

Üç mahalledeki inşaatların yatırım tutarının 750 milyon lira olduğunu, rezerv alanda ise 1,5 milyar lira yatırım bedeli olan 369 konut ve 51 dükkan yaptıklarını da söyleyen Erdoğan, “Bu alandaki projenin ilk etabını oluşturan 397 konutu yılbaşına kadar tamamlamış ve sahiplerine teslim etmiş olacağız. Son kabine toplantısının ardından İzmir’de yaptığımız konutların ödeme tutarları ve vadeleri ile ilgili bilgileri paylaşmıştım. 2+1 konutlar 160 ila 180 bin lira arasında, 3+1 konutlar da 220 ila 260 bin lira arasında olacak. 2+1 konutların taksit ödemeleri 740 liradan, 3+1 konutların taksiti de bin 20 liradan başlayacak. Ödemeler, ilk 2 yılı ödemesiz 20 yıl vadeli ödeme planına göre olacak Kira bedelinden düşük ödeme tutarlarıyla vatandaşlarımız yeni, konforlu, güvenli evlerine kavuşacak. Yeni konutların ve dükkanlarının vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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