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MSB: "Deprem bölgesinden kurtarılan vatandaşlarımız, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait ambulans uçaklarla Ankara ve İstanbul’a getirilerek tedavi altına alınıyor "
MSB: "Deprem bölgesinden kurtarılan vatandaşlarımız, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait ambulans uçaklarla Ankara ve İstanbul’a getirilerek tedavi altına alınıyor. Uçaklarımız yaralı tahliyesi ile bölgeye ulaştırılacak personel ve teçhizatın intikali iç
Depremlerin ardından 7 gün süreyle milli yas ilan edildi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, meydana gelen depremler sebebiyle 7 gün süreyle milli yas ilan etti. Erdoğan, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, “6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle yedi gün süreyle millî yas ilan edilmiştir. Bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilecektir” ifadelerine yer verdi.
Politika 06.02.2023, 20:55
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, meydana gelen depremler sebebiyle 7 gün süreyle milli yas ilan etti. Erdoğan, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, “6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle yedi gün süreyle millî yas ilan edilmiştir. Bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilecektir” ifadelerine yer verdi.