Deprem bölgesi Osmaniye’de oy kullanma işlemi başladı

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye’de de oy kullanılmaya başlandı.

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için Osmaniye’de sabah 08.00 itibarıyla başlayan oy verme işlemi için seçmenler sandık başına gitti. Vatandaşlar 08.00’dan itibaren sıraya girerek oylarını kullanmak için bekledi. Sabah erken saatlerinde sandıklara gelerek oylarını kullanan depremzedeler, seçimlerin ülke için hayırlısı olması temennisinde bulundu.