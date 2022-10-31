Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal CHP’den istifa etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski Genel Başkanı Deniz Baykal’ın kızı Prof. Dr. Aslı Baykal, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın biyokimyacı olan ve Ankara’da yaşayan kızı Aslı Baykal (57), CHP’den istifa etti. Aslı Baykal, bu haberi sosyal medya hesabından ’Siyasi parti üyeliğiniz sonlandırılmıştır’ yazılı görsel ile paylaştı.