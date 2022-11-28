Demokrat Parti’nin ev sahipliğinde altılı masa toplantısı başladı

Ankara’da Demokrat Parti’nin (DP) ev sahipliğinde ‘altılı masa’ toplantısı başladı.

Son olarak 14 Kasım tarihinde Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi ev sahipliğinde buluşan altı muhalefet partisi lideri, Demokrat Parti Genel Merkezi’nde bir araya geldi. DP Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya sırasıyla Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener katıldı.