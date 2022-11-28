Demokrat Parti ev sahipliğinde gerçekleşen altılı masa toplantısı sona erdi

Demokrat Parti (DP) ev sahipliğinde gerçekleşen altılı masa toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası altı muhalefet liderinin imzası ile yayımlanan metinde, “Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve emniyet güçlerimizin canları pahasına terörle mücadele etmelerini takdir ve minnet duygularıyla karşılıyoruz” denildi.

Altılı masanın 9’uncu toplantısı, Gültekin Uysal’ın ev sahipliğinde Demokrat Parti Genel Merkezi’nde gerçekleştirildi. Toplantıya Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katıldı. Altılı masanın ikinci turunun ikinci toplantısı 14 Kasım tarihinde DEVA Partisi Genel Merkezi’nde gerçekleştirilmişti. Aradan geçen 14 gün sonra ikinci tur üçüncü toplantısı Demokrat Parti ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Saat 14.00’te başlayan toplantı yaklaşık 6 saat sürdü. Toplantının ardından altı siyasi parti ortak bir metin yayımladı.

“Güçlendirilmiş parlamenter sistem Anayasa değişikliği önerimizi büyük bir heyecan ile kamuoyuna tanıttık”

Altı partinin yayımladığı metinde toplantı öncesinde yapılan güçlendirilmiş parlamenter sistem Anayasa değişikliği önerisinin tanıtımının yapıldığı hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi:

“Milletimizi en geniş yelpazede temsil eden altı siyasi parti genel başkanı olarak bugün Demokrat Parti ev sahipliğinde bir araya geldik. Altılı masanın bu toplantısı öncesinde güçlendirilmiş parlamenter sistem Anayasa değişikliği önerimizi büyük bir heyecan ile kamuoyuna tanıttık. Bizler Türkiye’nin yıllardır görmeyi umut ettiği tarihi bir çalışmaya imza attık. Anayasa’nın 84 maddesinde değişiklik yaparak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adı altında uygulanan keyfi ve otoriter sistem yerine, geçmişin sorunlarını da dikkate alarak yeni bir sistem öneriyoruz. Bizler ‘Yarının Türkiye’sinde etkin ve katılımcı bir yasama, istikrarlı ve hesap verebilir bir yürütme, bağımsız ve tarafsız bir yargı, kurumsal kültürün hakim olduğu bir kamu yönetimi ile kuvvetler ayrılığının tesis edildiği özgürlükçü, demokratik ve adil bir sistem inşa etme kararlılığımızı ortaya koyuyoruz. Anayasa değişikliği önerisi çalışmasını hazırlayan Anayasal ve Yasal Reformlar Komisyonumuz, güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili Anayasa değişikliği önerisine uygun olarak Meclis İçtüzüğü ve Siyasi Etik Kanunu hazırlıklarını sürdürmektedir. Ayrıca Anayasa değişikliği önerimizi tanıtmak, kamuoyunu bilgilendirmek ve müzakere kültürü ile tüm toplumsal kesimlerin önerilerini almak üzere ilgili komisyonumuz ziyaretler gerçekleştirip, tüm ülkede sivil toplum buluşmaları tertip edecektir. Tüm vatandaşlarımızın da Anayasa değişikliği önerimizi www.altilimasa.biz isimli web sitesinden incelemelerini ve görüşlerini bizlerle paylaşmalarını bekliyoruz.”

“Ortak çalışma grubu hazırlıklarını 9 ana başlık ve 72 alt başlıkta yoğun bir biçimde sürdürmektedir”

Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme Geçiş Süreci Yol Haritası’nın da ayrıntılı bir biçimde değerlendirilerek büyük bölümünün tamamlandığı belirtilen açıklamada, “Toplantımızda ortak çalışma grubunun ara raporunu da müzakere ettik. Ortak çalışma grubu hazırlıklarını 9 ana başlık ve 72 alt başlıkta yoğun bir biçimde sürdürmektedir. Grup, 36 alt başlıkta çalışmalarını bitirmiş, 5 alt başlıktaki çalışmaları tamamlama aşamasına getirmiştir. Kalan alt başlıklardaki çalışmalar devam

ettirilmektedir. Bu çalışmaların sonuçlarını önümüzdeki günlerde ortak taahhütlerimiz olarak kamuoyuyla paylaşacağız” ifadelerine yer verildi.

“İç ve dış politikadaki gelişmeleri de değerlendirdik”

İç ve dış siyaset hakkında da açıklama yapılan metinde şu ifadeler yer aldı:

“Bugün ayrıca iç ve dış politikadaki gelişmeleri de değerlendirdik. Hukukun yerine keyfiliğin hâkim olduğu iç ve dış politika uygulamaları ile ülkemizin ve milletimizin menfaatlerinin yerini iktidar ve ortaklarının şahsi çıkarları almıştır. Ekonomi, dış politika ve güvenlik konularında dar bir zümrenin ihtiyaçları öncelenerek milletimizin mağduriyetleri iktidar tarafından sıradanlaştırılmış, hatta buna alışılması gerektiği iktidarın temel politikası haline getirilmiştir.”

“Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve emniyet güçlerimizin canları pahasına terörle mücadele etmelerini takdir ve minnet duygularıyla karşılıyoruz”

Terörle mücadele eden güvenlik güçlerine destek mesajı veren altı siyasi partinin açıklamasında, “Sınırlarımızın korunması ve ulusal güvenliğimizin sağlanması dış politikada temel önceliğimizdir. Bu bağlamda Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve emniyet güçlerimizin canları pahasına terörle mücadele etmelerini takdir ve minnet duygularıyla karşılıyoruz. Ancak konuyu iç politikada istismar eden ve farklı toplumsal kesimleri düşmanlaştıran söylemlerin ve politikaların ulusal menfaatlerimize aykırı olduğuna inanıyoruz” denildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Biz altı siyasi parti genel başkanı olarak iktidarın ülkemizi ve milletimizi savurduğu bu derin ekonomik ve siyasi kriz içinde sorumluluklarımızın farkındayız. Milletimizi demokrasiye, refaha ve huzura kavuşturma kararlılığındayız. Öncelikli hedefimiz bütün vatandaşlarımızı insan onuruna yaraşır bir yaşam ve refah standardına kavuşturmaktır.”

Yayımlanan açıklamanın ardından muhalefet liderleri Demokrat Parti binasından ayrıldı.