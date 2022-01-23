Değişim Kadınları, Kader Yeğit’i Kadın Kolları Genel Başkanı olarak seçti

Türkiye Değişim Partisi (TDP) 1. Olağan Kadın Kolları Kurultayında yapılan seçimde, kadın kolları üyeleri Kader Yeğit’i Kadın Kolları Genel Başkanı olarak seçti.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Merkezi’nde TDP 1. Olağan Kadın Kolları Kurultayı düzenlendi. TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül’ün katılımıyla yapılan kurultayda Kadın Kolları Genel Başkanlığı seçimleri düzenlendi. Kendilerini “Değişim Kadınları” olarak adlandıran parti üyeleri, ilk Kadın Kolları Genel Başkanı olarak Kader Yeğit’i seçti.

“2023 yılında yapılacak seçimlerde sandıklar Değişim Kadınları’na emanettir”

Yeğit, burada yaptığı konuşmada, Türkiye’de yakın tarihin en karanlık günlerinin yaşandığını dile getirerek, “Türkiye’nin kalbi, Türkiye Değişim Partisi kadrolarında atmaktadır. Çok ağır sorunların altında ezilen Anadolu insanı, ümitsizliğin çaresini, karartılan geleceğinin aydınlığını bu salonda aramaktadır. 2023 yılında yapılacak seçimlerde sandıklar Değişim Kadınları’na emanettir. Biz kadınlara çok büyük bir sorumluluk düşmektedir. Ekibimle birlikte inanıyorum ki 270 bin sandığımıza sahip çıkmak, kadınlarımızı partimize kazandırmamız için biz Değişim Kadınları’nın en büyük görev ve sorumluluğudur” dedi.

“Kadınların desteğine herkesin ihtiyacı var ama bizim daha fazla ihtiyacımız var”

Partisinin kadın kolları üyelerine seslenen TDP Genel Başkanı Sarıgül ise, siyasi hayatı boyunca hep onlarla yol aldığını ifade ederek, “Hep şuna inandım. Kadınlar desteklemezse başarılı olamayız. Kadınların desteğine herkesin ihtiyacı var ama bizim daha fazla ihtiyacımız var” dedi.

‘Hak verilmez, alınır’ sözünü hatırlatan Sarıgül, “Türkiye Değişim Partisi kimseye bir şey vermez. Herkes söke söke, fırtına estire estire hakkını alır, ben de hiç kimseye haksızlık bugüne kadar yapmadım, Allah’ım bana hiç kimseye haksızlık yaptırmasın. Benim görevim sadece burada bulunanların haklarını korumak değil, burada bulunmayanların da haklarını korumaktır” diye konuştu.