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DEAŞ ve El-Kaide terör örgütü üyesi bazı kişilerin ve bir kuruluşun mal varlıkları donduruldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı imzalı, DAEŞ terör örgütü iltisaklı 27 kişinin, El Kaide terör örgütü ile iltisaklı 2 kişinin ve 1 şirketin mal varlıklarının dondurulmasına ilişkinin karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Politika 23.06.2022, 03:15
DEAŞ ve El-Kaide terör örgütü üyesi bazı kişilerin ve bir kuruluşun mal varlıkları donduruldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı imzalı, DAEŞ terör örgütü iltisaklı 27 kişinin, El Kaide terör örgütü ile iltisaklı 2 kişinin ve 1 şirketin mal varlıklarının dondurulmasına ilişkinin karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun imzasıyla yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın kararında, DAEŞ terör örgütü iltisaklı 27 kişinin, El Kaide terör örgütü ile iltisaklı 2 kişinin ve 1 şirketin mal varlıklarının dondurulmasına yer verildi.

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