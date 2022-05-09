banner528

banner549

banner550

banner527

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Umre ziyaretleri 2 yıl aradan sonra yeniden başladı
Umre ziyaretleri 2 yıl aradan sonra yeniden başladı
TFF, Arda Kardeşler’e soruşturma açtı
TFF, Arda Kardeşler’e soruşturma açtı
Dolar 15 TL'yi geçti!
Dolar 15 TL'yi geçti!
MÜSİAD’dan 25 milyar yatırım, 25 bin kişiye iş müjdesi!
MÜSİAD’dan 25 milyar yatırım, 25 bin kişiye iş müjdesi!

Davutoğlu, Mersin’de Hristiyan cemaatiyle buluştu

MERSİN (İHA) – Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 3 günlük program çerçevesinde geldiği Mersin’de Rum Ortodoks Kilisesi’ni ziyaret ederek, Hristiyan cemaatiyle bir araya geldi. Davutoğlu, “Hiçbir ayrım gözetmeden ülkemizin vatandaşlarının inançlarını özgürce yaşayabilmeleri Türkiye’de devletimizin en temel ilkelerinden biridir” dedi.

Politika 09.05.2022, 14:53 09.05.2022, 14:58
Davutoğlu, Mersin’de Hristiyan cemaatiyle buluştu

Gelecek Partisi Lideri Davutoğlu, bir dizi ziyaret, temas ve toplantı için eşi Sare Davutoğlu ile birlikte Mersin’e geldi. 3 gün boyunca Mersin’de olacak Davutoğlu, Gelecek Partisi İl Başkanlığı önünde partililerle buluşmasının ardından yürüyerek 100 metre ilerideki Rum Ortodoks Kilisesi’ne geçti. İl Başkanı Hamit Karış ve partililerin de eşlik ettiği Davutoğlu, Rum Ortodoks Kilisesi Ruhani Lideri Peder Coşkun Teymur tarafından kapıda karşılandı, kilise cemaati ile selamlaştı.

“Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanın gururunu her zaman taşıyoruz”

Peder Teymur, Davutoğlu ve beraberindeki heyeti kilisede ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını söyledi. Kilisenin 1852’de Padişah 2. Abdülmecit döneminde inşa edildiğini belirten Teymur, “O günden günümüze kadar Mersin’de yaşayan Hristiyan Ortodoks cemaatimize hizmet vermektedir. Bizler, Mersin Hristiyanları olarak şanlı bayrağımızın, şanlı devletimizin, anayasamızın garantisi ve teminatı altında, çoğunluğu Müslüman olan sevgili dostlarımızla bir arada karşılıklı sevgi ve saygı esasına dayanan çok güzel bir birlikte yaşam kültürü geliştirmiş olan Mersin’imizde yaşamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanın gururunu yedi ecdadımız da her zaman için taşımıştı, bizler de bu gururu her zaman taşıyoruz ve bundan da büyük bir mutluluk duyuyoruz” dedi.

“Vatandaşlarımızın inançlarını özgürce yaşayabilmeleri, devletimizin en temel ilkelerinden biridir”

Davutoğlu ise, Anadolu’nun farklı medeniyetlerin, farklı inançların, farklı kültürlerin, farklı dinlerin, dillerin harmanlandığı bir yer olduğunu söyledi. Mersin’in de tevhidi dinler bakımından köklü geleneklere sahip bir şehir olduğunu vurgulayan Davutoğlu, “Burada her inançtan, her düşünceden, her mezhepten vatandaşlarımız onurlu bir şekilde yaşarlar. 1850’lerden beri ayakta kalan ve Mersin’imize de ülkemizin dini kültürel çoğunluklarına da büyük katkı yapan bir mekandayız. Bu mekanı böylesine özgün ve asli yapısına uygun şekilde koruduğunuz için de teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti’nin bütün dinlere, inançlara, mezheplere eşit vatandaşlık ilkesi bakımından aynı ölçüde yaklaştığının altını çizen Davutoğlu, “Hiçbir ayrım gözetmeden ülkemizin vatandaşlarının inançlarını özgürce yaşayabilmeleri, Türkiye’de devletimizin en temel ilkelerinden biridir. O bakımdan Mersin ziyaretimizde hem eski başbakan olarak sizlere bir kez daha bu ülkenin vatandaşları olarak duyduğum saygıyı ifade etmek isterim, bir teminat olarak da şunu söylerim ki bizim olduğumuz, nefes aldığımız verdiğimiz ve siyaset yaptığımız her zeminde bütün vatandaşlarımız inançlarını özgürce yaşayacaklardır” ifadelerini kullandı.

Davutoğlu, kilise ziyaretinin ardından yürüyerek Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne geçti. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, yol boyunca vatandaşlarla selamlaşan Davutoğlu’nu belediye binasının kapısında karşıladı.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 09 Mayıs 2022
İmsak 04:03
Güneş 05:46
Öğle 13:06
İkindi 16:59
Akşam 20:15
Yatsı 21:51
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 36 78
2. Fenerbahçe 36 69
3. Konyaspor 35 64
4. Başakşehir 36 61
5. Alanyaspor 36 58
6. Karagümrük 36 56
7. Beşiktaş 36 55
8. Adana Demirspor 36 52
9. Antalyaspor 35 52
10. Kasımpaşa 36 50
11. Hatayspor 36 50
12. Sivasspor 36 48
13. Galatasaray 36 48
14. Kayserispor 36 44
15. Giresunspor 36 44
16. Gaziantep FK 36 43
17. Rizespor 36 36
18. Altay 36 34
19. Göztepe 36 28
20. Ö.K Yeni Malatya 36 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 34 67
2. Ümraniye 34 66
3. Bandırmaspor 34 58
4. İstanbulspor 34 58
5. Erzurumspor 34 57
6. Eyüpspor 34 51
7. Tuzlaspor 34 49
8. Samsunspor 34 47
9. Keçiörengücü 34 47
10. Manisa Futbol Kulübü 35 46
11. Adanaspor 35 45
12. Denizlispor 34 45
13. Gençlerbirliği 34 45
14. Boluspor 34 44
15. Altınordu 34 42
16. Bursaspor 34 41
17. Kocaelispor 34 41
18. Menemen Belediyespor 34 38
19. Balıkesirspor 34 12
Takımlar O P
1. M.City 35 86
2. Liverpool 35 83
3. Chelsea 35 67
4. Arsenal 35 66
5. Tottenham 35 62
6. M. United 37 58
7. West Ham United 36 55
8. Wolverhampton Wanderers 35 50
9. Brighton 36 47
10. Crystal Palace 35 44
11. Aston Villa 34 43
12. Brentford 36 43
13. Newcastle 36 43
14. Leicester City 34 42
15. Southampton 36 40
16. Everton 34 35
17. Burnley 35 34
18. Leeds United 35 34
19. Watford 35 22
20. Norwich City 35 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 35 81
2. Barcelona 35 69
3. Sevilla 35 65
4. Atletico Madrid 35 64
5. Real Betis 35 58
6. Real Sociedad 35 56
7. Villarreal 35 53
8. Athletic Bilbao 35 52
9. Osasuna 35 46
10. Valencia 35 44
11. Celta Vigo 35 43
12. Rayo Vallecano 35 42
13. Espanyol 35 40
14. Elche 35 39
15. Getafe 35 37
16. Cadiz 35 35
17. Granada 35 34
18. Mallorca 35 32
19. Levante 35 29
20. Deportivo Alaves 35 28
18°
açık