Gelecek Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, Kars’ta umduğunu bulamadı. AK Parti’nin kalesi olarak bilinen Kağızman’da ise salonu dolduramadı.

Partisinin Kağızman İlçe Taşkilatı’nın kongresi için Kars’a gelen Ahmet Davutoğlu, Digor ve Kars merkezde esanaf ziyaretleri yaptı. Geceyi Kars’ta geçiren Davutoğlu, sabah saatlerinde Kağızman ilçesine geldi.

Gelecek Partisi Kağızman İlçe Kongresi’ne katılmak üzere Kağızman’a gelen Davutoğlu, esnaf ziyareti yaptı, seçim otobüsüne çıkarak Kağızmanlılara hitap etti. Vatandaşların ilgi göstermediği Davutoğlu, son olarak Kağızman Halk Eğitim Merkezi Salonu’nda partisinin kongresine katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan kongrenin yapıldığı salonun boş kalması ise dikkat çekti. Komşu illerin il ve ilçe başkanlarının katılımın sağlanmasıyla ancak koltuk kapasitesinin yarısına kadar doldurulan salondakilere seslenen Davutoğlu, “Dün ve bugün Kars’ta çok özel bir 24 saat yaşadık. 24 saat ama içine her şeyin dolduğu bir 24 saat, dün Digor’da çiftçilerimizi dinledik. Esnafı ve gençleri dinledik. Akşam üzeri Kars’ta bugünde Kağızman’dayız. Bir taraftan çok mutlu oldum. Bütün bu diyarlarda bu halkın ne kadar vefalı olduğunu, kendisine hizmet edenleri unutmadığını gözlemledim mutlu oldum” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından kongreye geçildi. Davutoğlu, konuşmasının ardından salondan ayrılarak Kars’a hareket etti.