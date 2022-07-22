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Davutoğlu, Giresun’da vatandaşın tepkisiyle karşılaştı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin il kongresine katılmak için geldiği Giresun’da vatandaşın tepkisiyle karşılaştı.

Politika 22.07.2022, 14:17 22.07.2022, 14:49
Davutoğlu, Giresun’da vatandaşın tepkisiyle karşılaştı

Genel Başkan Davutoğlu, partisinin Giresun il kongresine katılmak ve Bulancak ilçe teşkilatının açılışı için geldiği şehirde esnaf gezisi sırasında kendisine bir vatandaş “Cumhurbaşkanı sizi Başbakan yaptı niye onu terk ettiniz” diye tepki gösterirken, Davutoğlu da “Haktan adaletten ayrıldıkları için terk ettim” diye cevap verdi.

Tepki gösteren vatandaşa çevredekilerin destek vererek alkışladıkları gözlenirken, Davutoğlu daha sonra bölgeden ayrıldı.

#tepki #Ahmet Davutoğlu #vatandaş #Giresun #Davutoğlu
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