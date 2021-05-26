Davutoğlu: Binali Yıldırım, Süleyman Soylu ve Berat Albayrak bana kumpas kurdu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisine yönelik iddialarına cevap veren Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Davutoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Sedat Peker'in Süleyman Soylu'ya yönelik iddialarına cevap beklerken Soylu bir anda konuyu bana getirdi. Söylediği her şey külliyen yalandır. Bir tane doğrusu yok. Bunların siyaseti bir kurtlar sofrasıdır. İlk düşen kim olacak diye bakıyor herkes.

Süleyman Soylu, güzel bir itirafta bulunuyor. Kendi başbakanına, kendi genel başkanına karşı bir kumpasın içinde olduğunu itiraf ediyor. Ben çetin bir işe kalkıştım, imar rantlarına, faiz rantlarına, çıkarcılara, mafyalara neşter atacaktık. Siyaset-mafya-iş dünyası arasındaki bağları koparmak üzere siyasi ahlak yasası getirecektim.

Tüm bu adımlara karşı karşımda bir çete örgütlendi parti içinde: Binali Yıldırım, Süleyman Soylu ve Berat Albayrak. Soylu kendisini ihbar ediyor, "ben meşru Başbakana karşı kumpas kurdum" diyor. Bu son saldırı, kurtlar sofrasında birbirini yemekte olan kurtların 'buraya birini daha çekelim de onu da yiyelim' deme çabasıdır. Ben o sofraya gelmem Sayın Soylu. Ama sen o kumpasın hesabını Allah indinde de kullar indinde de hesabını vereceksin.

Benim olduğum yere rüşvet giremezdi, nepotizm giremezdi, benim olduğum yere mafya giremezdi. Bu bendin yıkılması gerekiyordu ki bu çark sürsün. Kurtlar sofrasında oturan o alçak kurtlar sahne alsınlar.

Cumhurbaşkanı tarihi bir yol ayrımında. Alttan alta kaynayan bir yanardağın üstünü kapatmaya çalışırsa hayatının hatasını yapacak. Türkiye'yi kendisinin değil Bahçeli'nin yönettiğini, rotayı da Perinçek'in belirlediğini ortaya koymuş olacak."