DATÜB Genel Sekreteri Uçar Ukrayna’dan Eskişehir’e getirilen Ahıska Türklerini ziyaret etti

Ukrayna’da savaş bölgesinden tahliye edilerek Eskişehir’e getirilen Ahıska Türklerini ziyaret eden Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Sekreteri Fuat Uçar, “Yaklaşık 2 bin 500 civarında insanımız Türkiye’ye geldi. İnşallah bundan sonra Herson’da yaşayan 2 bin 500 insanımız her gün bir uçakla Türkiye’ye gelecekler” dedi.

Dünya Ahıska Türkleri Birliği Genel Sekreteri Fuat Uçar, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle bölgeden tahliye edilerek Eskişehir’e getirilen Ahıska Türklerini ziyaret etti. İl Göç İdaresi tarafından Ukraynalı sığınmacılarla birlikte Tepebaşı ilçesinde bulunan Doğan Aslan Bey Öğrenci Yurdu’na yerleştirilen Ahıska Türklerinin durumları hakkında bilgi alan Uçar, bölgede kalan diğer Türkler için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Dışişleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın girişimleriyle bugüne kadar yaklaşık 2 bin 500 Ahıska Türkünün Türkiye’ye getirildiğini aktaran Uçar, bölgede kalan diğer Ahıska Türklerinin de getirileceğini söyledi.

“Göç Dairesi Başkanlığı’nın temin ettiği yurtlarda şu anda 2 bin 500 civarında insanımız barınıyor”

Eskişehir’in de aralarında bulunduğu farklı illere yaklaşık 2 bin 500 Ahıska Türkü’nün getirildiğini kaydederek, “Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş başladıktan sonra Ahıska Türklerinin yoğunlukla yaşadığı bölgelerdeki insanlarımızın tahliyesiyle alakalı Dışişleri Bakanlığı’na durumu arz ettik. Dışişleri bakanımız başta olmak üzere sayın cumhurbaşkanımızın da bu konudaki hassasiyetiyle insanlarımızın tahliyesiyle ilgili çalışmalar başlatılmıştı. Bu çalışmalar içerisinde yaklaşık 2 bin 500 civarında insanımız Türkiye’ye geldi. Göç Dairesi Başkanlığı’nın temin ettiği yurtlarda şu anda 2 bin 500 civarında insanımız barınıyor. Bu insanlarımızın çoğunluğu Bursa, Edirne, Eskişehir, Tekirdağ, Kırklareli ve Erzincan’da da bir kısım olmak üzere buralarda kalıyorlar. Biz de Eskişehir’deki insanlarımızı ziyaret etmek için buraya geldik” şeklinde konuştu.

“O bombaların altında yaşamaktan kurtularak devletimizin imkânlarıyla Türkiye’de olacaklar”

Rusya hâkimiyetine geçen Ukrayna’daki Herson bölgesinde halihazırda yaşayan 2 bin 500 Ahıska Türkünün de getirilmesi için ilk adımların atıldığını belirten Uçar, “Buradaki amacımız, Ukrayna’da sıkıntılı olan bölgelerdeki insanlarımızın bir an önce Türkiye’ye getirilmesiyle ilgili çalışmalar yürütmek. Bunun yanı sıra, Herson bölgesi tamamen Ukrayna’nın elinden çıktı. Şu anda Rusya güçlerinin elinde olduğu için buradaki kardeşlerimizin de tahliyesinde sıkıntı yaşanıyor. Biz de bu durumu Dışişleri Bakanlığı’na ileterek bunların listesini oluşturduk. Tahliye edilmesi gereken 2 bin 500 kişi civarında bir topluluk var. Aynı zamanda Dışişleri Bakanlığımız Rusya’daki ilgili kurumlarla bu listeyi paylaştı. Bir koridor açılarak oradan tahliyelerini amaçladık ama bugüne kadar olumlu bir sonuç alınmadı. Çok şükür 2 gün önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bu konuda artık farklı alternatiflerle halkımızı oradan çıkarmak için harekete geçti. Bugün ilk uçak Soçi’den 17.30 itibariyle 165 kişiyi inşallah alarak Ahıska Türkleri halkımızı Elazığ’a getirecek. İnşallah bundan sonra Herson’da yaşayan 2 bin 500 insanımız her gün bir uçakla Türkiye’ye gelecekler. İnşallah artık Ukrayna’da hiçbir Ahıska Türkü’nün çile çekmeden, o bombaların altında yaşamaktan kurtararak devletimizin imkânlarıyla Türkiye’de olacaklar” dedi.