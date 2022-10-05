Danimarka Başbakanı Frederiksen’den erken seçim çağrısı

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen görev süresinin bitimine 7 ay kala, 1 Kasım’da erken seçim yapılması çağrısında bulundu.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen yaptığı açıklamada, 1 Kasım’da erken genel seçim yapılması çağrısında bulundu. Haziran 2019’dan bu yana azınlık hükümetinin başında bulunan Frederiksen, "Siyasi yelpazenin her iki tarafındaki partilerle geniş bir hükümet kurmak istiyoruz. Yaşadığımız zor zamanlar ve dünyanın karşı karşıya olduğu zorluklarla birlikte yeni bir hükümet biçimini denemenin zamanı geldi. Uluslararası krizin ortasında seçime gitmek elbette tuhaf" dedi.

Frederiksen’in açıklaması, Sosyal Demokrat koalisyonun iktidar ortaklarından Sosyal Liberal Parti’nin perşembe gününe kadar erken seçim çağrısı yapılmaması halinde güvensizlik oylamasına gidilmesini isteyeceğini belirtmesinin ardından geldi.

Anketler, Sosyal Demokrat Partisi liderliğindeki merkez sol bloğun, göçü azaltmak isteyen partilerin yer aldığı merkez sağ muhalefetle baş baş olduğunu gösteriyor.

Erken seçim çağrısına götüren süreç

Danimarka Başbakanı Frederiksen, korona virüs salgınıyla mücadelede yürüttüğü politikalarla halkın desteğini almıştı. Ancak 2020 yılının sonlarında doğru ülkedeki bazı vizonlarda korona virüs görülmüş, hastalığın yayılması endişesiyle hükümet 17 milyon vizonun itlaf edilmesi kararı almıştı. Frederiksen, ülkedeki tüm vizonların itlaf edilmesi kararının yasal bir zeminin olmadığının ortaya çıkmasıyla eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Kamuoyu araştırmalarına göre vizon skandalının ardından Frederiksen’e destek azaldı.

Şu anda 44 yaşında olan Frederiksen, 2019’da Danimarka’nın en genç başbakanı olmuştu.