Danimarka Başbakanı Frederiksen, Kuzey Akım’daki sızıntıların kaza olmadığını iddia etti

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Kuzey Akım boru hatlarında tespit edilen sızıntıların kaza olmadığını ve kasıtlı eylemlerden kaynaklandığını iddia etti. Danimarka ve İsveç’teki sismologlar ise sızıntıların yakınında güçlü patlamalar tespit etti.

Danimarka, Rus gazını Baltık Denizi üzerinden Avrupa’ya taşıyan Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında toplam 3 gaz sızıntısı olduğunu tespit etmesinin ardından Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, sızıntıların kaza olmadığını ve kasıtlı eylemlerden kaynaklandığını iddia etti.

Frederiksen gazetecilere verdiği demeçte, "Bunların kasıtlı eylemler olduğu artık yetkililer tarafından net bir şekilde değerlendiriliyor. Bu bir kaza değildi. Bu eylemin arkasında kimin olabileceğine dair henüz bir bilgi yok" dedi.

Avrupalı bir güvenlik kaynağı ise basına verdiği demeçte, "Kasıtlı hasar olduğuna dair bazı işaretler var" ifadelerini kullanarak, sonuca varmak için henüz çok erken olduğunu belirtti.

Sızıntıların yakınında güçlü patlamalar tespit edildi

İsveç Ulusal Sismoloji Merkezi tarafından yapılan açıklamada, dün Danimarka ve İsveç’teki sismologların söz konusu sızıntıların yakınında güçlü patlamalar kaydettiği aktarıldı. Alman jeolojik araştırma merkezi GFZ ise, Danimarka’nın Bornholm Adası’ndaki bir sismografın dün iki kez ani artış kaydettiğini aktardı.

İsveç Ulusal Sismik Ağı’nda (SNSN) öğretim görevlisi olan Björn Lund basına verdiği demeçte, sızıntıların yaşandığı bölgede 2,3 büyüklüğünde depreme benzer bir sarsıntı tespit edildiğini aktararak, ilk patlamanın Danimarka’nın Bornholm Adası’nın güneydoğusunda, ikinci ve daha güçlü olan patlamanın ise Ada’nın kuzeydoğusunda olduğunu ifade etti. Lund, sarsıntıların nedeninin bölgede meydana gelen 2 güçlü patlamadan kaynaklandığını açıkladı.

“Bölgede patlama riski arttı”

Danimarka Enerji Ajansı Başkanı Kristoffer Bottzauw yaptığı açıklamada, sızıntıların çok büyük olduğunu ve gazın Kuzey Akım 2 boru hattından tahliyesinin durmasının belki bir hafta sürebileceğini ifade ederek, "Deniz yüzeyi metanla dolu, bu da bölgede patlama riskinin arttığı anlamına geliyor" dedi.

İsveç sabotaj ihtimali nedeniyle ön soruşturma başlattı

İsveç boru hatlarındaki sızıntıların ardından harekete geçerek, ön soruşturma başlattı. İsveç Ulusal Polis Sözcüsü yaptığı açıklamada, "Bir rapor oluşturduk ve suç sınıflandırması ağır sabotaj" dedi.

Ukrayna sızıntıları Rusya’nın” terör saldırısı” olarak nitelendirmişti

Ukrayna, Kuzey Akım boru hatlarındaki gaz sızıntısını Rusya’nın “terör saldırısı” olarak nitelendirmişti. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak yaptığı açıklamada, Kuzey Akım boru hatlarındaki gaz sızıntısını Rusya’nın planladığı bir “terör saldırısı” olduğunu iddia etmiş, “Kuzey Akım 1’deki ’gaz sızıntısı’ Rusya’nın planladığı bir terör saldırısından ve AB’ye yönelik bir saldırı eyleminden başka bir şey değildir. Rusya, Avrupa’daki ekonomik durumu istikrarsızlaştırmak ve kış öncesi paniğe neden olmak istiyor” demişti.

Öte yandan Danimarka Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Akım 1 boru hattındaki Bornholm Adası’nın kuzeydoğusunda 2, Kuzey Akım 2 hattında ise Dueodde’nin güneyinde 1 sızıntı olduğu bildirilmiş, sızıntıların ardından gemi ve hava trafiğinin güvenliği adına "yasak bölgeler" oluşturulduğu aktarılmıştı.