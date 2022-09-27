Danimarka: "Baltık Denizi’ndeki Kuzey Akım boru hatlarında 3 gaz sızıntısı var"

Danimarka, Rus gazını Baltık Denizi üzerinden Avrupa’ya taşıyan Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında toplam 3 gaz sızıntısı olduğunu, bölgeye Absalon fırkateyni ve kirlilik kontrol gemisinin gönderildiğini duyurdu. Ayrıca Baltık Denizi’ndeki gaz sızıntısı havadan görüntülendi.

Rus gazını Baltık Denizi üzerinden Avrupa’ya taşıyan Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarındaki gaz sızıntısı ülkeleri harekete geçirdi. Danimarka Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada Kuzey Akım 1 boru hattındaki Bornholm Adası’nın kuzeydoğusunda 2, Kuzey Akım 2 hattında ise Dueodde’nin güneyinde 1 sızıntı olduğu bildirildi. Sızıntıların ardından gemi ve hava trafiğinin güvenliği adına "yasak bölgeler" oluşturulduğu aktarıldı. Yetkililerin Kuzey Akımı gaz boru hatlarındaki sızıntılara yönelik yürüttüğü çalışmalarının desteklendiği, Absalon fırkateyni ve kirlilik kontrol gemisi Gunnar Thorson’ın yasak bölgelerde görev yapmak üzere bölgede konuşlandırıldığı belirtildi. Devriye gemisi Rota’nın da dün gece bölgede olduğu kaydedildi.

Baltık Denizi’ndeki gaz sızıntısı havadan da görüntülendi.