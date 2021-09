Cüneyt Özdemir'den Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'na: 'Baba ne diyorsun ya'

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "yurt ve kira fiyatlarının fahiş şekilde zamlanmasından dolayı sokaklarda yatarak eylem yapan gençler için "Verileri bilmeden farklı şekilde ortaya koyanlar, bildiği halde kötü niyetle istismar edenler, 8 milyon öğrenci üzerinden bu yurt konusunu belli bir amaçla, milletimizi kandırmaya çalışıyorlar." açıklamasını yaptı.

Gazeteci Cüneyt Özdemir, kendi Youtube kanalında Kasapoğlu'nun yurt açıklamasını değerlendirdi. Bakanın açıklamalarını okuyan Özdemir, "Baba ne diyorsun ya" diyerek tepki gösterdi.

Özdemir, sözlerinin devamında "Ben sayın bakanın yerinde olsam 'Yahu kim yazdı bu metni' derdim. Böylesine kriz dönemleri böyle yönetilmez. Sayın bakandan beklenen şu an çıkıp 'Bu kadar yurdumuz var, şunu yaptık' demesi. Ha, öğrencilerimiz dışarıda mı, 'Bu öğrencileri nasıl kucaklarız? Ne demek öğrencileri parkta yatırmak kardeşim' diyeceğinize 'Bunlar mavi vatan, zaten PKK...' diyorsunuz. Böyle Gençlik ve Spor Bakanı mı olur yahu? Olimpiyatlarda kazandığı on puan, eksiye yazdığı on bir puan" ifadelerini kullandı.