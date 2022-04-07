Cüneyt Özdemir 2023'te Erdoğan'ın karşısında kim aday olmalı diye sordu! Anketten Mansur Yavaş çıktı...

2023 seçimlerine 1 yıl var fakat kamuoyu Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayının kim olacağını merak ediyor.

Geçtiğimiz gün Fox Tv’de Çalar Saat programında İsmail Küçükkaya’nın konuğu olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanı adayı olarak Mansur Yavaş’ı görmek istediklerini açıklamıştı.

Mansur Yavaş cephesinden konuyla ilgili bir yanıt gelmedi. Gazeteci Cüneyt Özdemir ise, Twitter hesabından bir anket düzenledi.

“2023’te Erdoğan’ın karşısına kim aday olmalı” diye soran Özdemir’e 400 bin kişi yanıt verdi.

Anketten Mansur Yavaş’a destek yüzde 66,4’lük bir destek çıktı.

Özdemir, Youtube programında anket sonucunu çerçeveletip yayınladı.