Cumhuriyetçi senatörden Biden’a balon tepkisi: “Ne yazık ki Başkan bu sınavda başarısız oldu"

ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Tom Cotton, Çin’e ait istihbarat balonu ile ilgili ABD Başkanı Joe Biden’a tepki göstererek, "Bir casus balonu olarak başlayan şey, Başkan Biden’ın gücünü ve kararlılığını test eden bir deneme balonuna dönüştü ve ne yazık ki başkan bu sınavda başarısız oldu" dedi.

ABD hava sahasına giren Çin’e ait yüksek irtifalı istihbarat balonu, dün Atlantik Okyanusu üzerinde düşürülmüştü. Balonun düşürülmesi konusunda çok geç kalındığını belirten ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Tom Cotton, ABD Başkanı Joe Biden’a tepki gösterdi. Biden yönetiminin balon konusunda tepki göstermek konusunda felçli kaldığını aktaran Cotton, son olayı "utanç verici" olarak nitelendirdi.

Senato’nun İstihbarat Komitesi’nde yer alan Cotton, ordunun balonu indirmek için 3 gün beklemesinin ardından Biden’ı Çin ile çatışmaktan çekinmekle suçlayarak, "Bir casus balonu olarak başlayan şey, Başkan Biden’ın gücünü ve kararlılığını test eden bir deneme balonuna dönüştü ve ne yazık ki başkan bu sınavda başarısız oldu" dedi.

“Pentagon’a çarşamba günü mümkün olan en kısa sürede balonu düşürmesi talimatını verdim”

Biden, balonun düşürülmesi talimatını geçtiğini hafta çarşamba günü verdiğini söylemiş, "Balonla ilgili bilgi aldığımda, Pentagon’a çarşamba günü mümkün olan en kısa sürede balonu düşürmesi talimatını verdim. Pentagon, balon anakara üzerindeyken kimseye zarar vermemek için en iyi zamanı bekledi. Balonun düşürülmesi için en iyi zamanın balon 12 millik karasuları sınırları içerisindeyken olduğuna karar verildi" ifadelerini kullanmıştı.

ABD-Çin arasında "casus balon" krizi

ABD Savunma Bakanlığı, Çin’e ait yüksek irtifalı istihbarat balonunun ABD üzerinde olduğunu, balonun takip edildiğini açıklamıştı. Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, balonun, Çin’e ait sivil bir hava aracı olduğu, meteorolojik araştırma için kullanıldığı belirtilmiş, "Çin’e ait hava aracı batıya esen rüzgarlar ve kontrol imkanının kısıtlı olması nedeniyle, güzergahın dışına çıktı" ifadelerine yer verilmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, balon meselesi nedeniyle Çin’e yapacağı ziyareti ertelemişti.