Son Dakika
EGM (Polis Promosyonu Hakkında): "Yapılan görüşmeler neticesinde protokol revize edilmiştir. Yeni promosyon protokolünün süresi 3 yıl olarak belirlenmiş ve tek seferde, peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın her personele 27.000 TL ödenmes
Tuzla Belediye Başkanı Dr.Şadi Yazıcı: " Kıyamet buzulunun beklenenden iki kat küçülmesini bireysel tasarruflar ile yavaşlatabiliriz
Cumhuriyet tarihinin en büyük captagon yakalamasını yapan ekibe ödül
İstanbul’da gerçekleşen ve cumhuriyet tarihinin en büyük captagon yakalamasının yapıldığı operasyonu ile Esendere’de gerçekleşen uyuşturucu operasyonunda başarı gösteren gümrük muhafaza memurları ödüllendirildi.
Politika 28.09.2022, 12:45
İstanbul’da gerçekleşen ve cumhuriyet tarihinin en büyük captagon yakalamasının yapıldığı operasyonu ile Esendere’de gerçekleşen uyuşturucu operasyonunda başarı gösteren gümrük muhafaza memurları ödüllendirildi.
İstanbul Ambarlı Limanı’nda gerçekleşen ve bugüne kadarki en yüksek miktar olarak kayda geçen 12,3 milyon adet captogonun yakalandığı operasyon ile Hakkari Esendere’de 513 kilogram eroinin ele geçirildiği operasyonda yer alan ekiplere, Ticaret Bakanlığında düzenlenen törende plaket takdim edildi.
Yılın ilk dokuz ayında toplam 8 milyar 857 milyon Türk Lirası değerinde yakalama gerçekleştirdiği öğrenildi.