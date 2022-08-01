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Cumhuriyet Halk Partisi, sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti görüşmek üzere TBMM’yi olağanüstü toplantıya çağırmıştı. TBMM’de yapılan yoklamada Genel Kurul’un çalışabilmesi için toplantı yeter sayısına ulaşılamadı.

Cumhuriyet Halk Partisi, sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti görüşmek üzere TBMM’yi olağanüstü toplantıya çağırmıştı. TBMM’de yapılan yoklamada Genel Kurul’un çalışabilmesi için toplantı yeter sayısına ulaşılamadı.

Politika 01.08.2022, 15:09
Cumhuriyet Halk Partisi, sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti görüşmek üzere TBMM’yi olağanüstü toplantıya çağırmıştı. TBMM’de yapılan yoklamada Genel Kurul’un çalışabilmesi için toplantı yeter sayısına ulaşılamadı.

Cumhuriyet Halk Partisi, sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti görüşmek üzere TBMM’yi olağanüstü toplantıya çağırmıştı. TBMM’de yapılan yoklamada Genel Kurul’un çalışabilmesi için toplantı yeter sayısına ulaşılamadı.

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