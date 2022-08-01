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Bakan Soylu: “3 cemevine yönelik alçakça provokasyona dair elde edilen tüm bilgiler, yargıya intikal ettirilerek, bu ‘Planlı Provokasyon’ en ağır şekilde cezalandırılacaktır”
Cumhuriyet Halk Partisi, sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti görüşmek üzere TBMM’yi olağanüstü toplantıya çağırmıştı. TBMM’de yapılan yoklamada Genel Kurul’un çalışabilmesi için toplantı yeter sayısına ulaşılamadı.
Cumhuriyet Halk Partisi, sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti görüşmek üzere TBMM’yi olağanüstü toplantıya çağırmıştı. TBMM’de yapılan yoklamada Genel Kurul’un çalışabilmesi için toplantı yeter sayısına ulaşılamadı.
Politika 01.08.2022, 15:09
Cumhuriyet Halk Partisi, sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti görüşmek üzere TBMM’yi olağanüstü toplantıya çağırmıştı. TBMM’de yapılan yoklamada Genel Kurul’un çalışabilmesi için toplantı yeter sayısına ulaşılamadı.