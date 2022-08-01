Cumhuriyet Halk Partisi, sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti görüşmek üzere TBMM’yi olağanüstü toplantıya çağırmıştı. TBMM’de yapılan yoklamada Genel Kurul’un çalışabilmesi için toplantı yeter sayısına ulaşılamadı.